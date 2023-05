“Aquila d’Oro”, terza edizione del premio ai valori dello sport

Arezzo, 16 maggio 2023 – Terza edizione dell’“Aquila d’Oro”, il premio della città di Arezzo ai valori dello sport. L’evento, promosso dalla Ginnastica Petrarca in sinergia con il Comune di Arezzo e con il Coni, è in programma alle 21.15 di martedì 11 luglio alla Fortezza Medicea quando verrà proposta una serata in cui celebrare e raccontare le storie virtuose di atleti e di personalità della società civile che, con la loro azione, hanno dimostrato di essere positivi esempi di impegno e determinazione, resilienza, etica e fair-play. Grandi ospiti, premiazioni, esibizioni e momenti di intrattenimento si alterneranno nel corso di un appuntamento in apertura del cartellone degli eventi estivi della Fondazione Guido d’Arezzo, a conclusione di un percorso che prenderà il via già nel mese di maggio con una fase di votazione in cui sarà coinvolta l’intera cittadinanza. «Per il terzo anno consecutivo - commenta Federico Scapecchi, assessore allo sport del Comune di Arezzo, - celebriamo i valori positivi incarnati da uomini e donne del territorio. Arezzo vanta una tradizione importante, molte discipline di squadra e individuali hanno dato lustro alla città e soddisfazione agli appassionati. Sentimento che potrà essere espresso con il voto “popolare”. Ma, al di là dei risultati “sul campo” e del tabellino finale, c’è il mondo prezioso dell’associazionismo e di chi lo anima. Lo sport contribuisce a diffondere un’etica di correttezza, di rispetto per gli altri e di fiducia in sé stessi, formando cittadini consapevoli e manifestando ricadute sociali e culturali. Non può dunque sorprendere che l’“Aquila d’Oro” entri, dalla porta principale, nel cartellone estivo della Fondazione che fa della cultura la sua mission».

Dopo la presenza di Sara Simeoni nel 2022, il protagonista della terza edizione sarà il Commissario Tecnico della nazionale italiana di ciclismo su strada Daniele Bennati che condividerà la propria esperienza sportiva e che, a conclusione dell’evento, riceverà il premio “Aquila d’Oro - Il valore nel successo”. Tra i momenti caratterizzanti rientrerà il messaggio in apertura del presidente nazionale del Coni Giovanni Malagò che ha dimostrato di credere e apprezzare questa iniziativa, poi un prezioso contributo alla serata arriverà dalla simpatia dell’attore, comico e cantante Sergio Sgrilli che ha raggiunto fama nazionale come presenza stabile nel cast di Zelig. Ulteriori momenti di intrattenimento saranno scanditi dalla musica della sezione di Siena della Fanfara dei Bersaglieri, dall’esibizione di danza di Nicoletta Tinti, da un reading teatrale di Samuele Boncompagni dell’associazione culturale Noidellescarpediverse e da un’esibizione del gruppo Gymnaestrada della Ginnastica Petrarca alla vigilia della partenza per il World Gymnaestrada di Amsterdam.

La serata, condotta dal giornalista Luca Caneschi con interviste di Francesca Muzzi e Federico d’Ascoli, sarà caratterizzata dalla consegna del premio “Aquila d’Oro” a tre sportivi e a tre esponenti della società civile per le categorie “Impegno e determinazione”, “Resilienza” e “Etica e fair play”. I nomi verranno resi noti nei giorni precedenti all’evento e sono stati individuati da una giuria espressione dell’amministrazione comunale, del Coni, del giornalismo e della società civile con Beppe Angiolini, oltre che della Ginnastica Petrarca ispiratrice dell’iniziativa. Un altro riconoscimento, infine, sarà il “Premio Coni” assegnato a un giovane sportivo che verrà scelto direttamente dai cittadini attraverso una votazione su Facebook a suon di “mi piace” in programma da domenica 21 a domenica 28 maggio dove ogni utente potrà dare la propria preferenza tra Beatrice Coradeschi (taekwondo), Elisa Ferri (ciclismo), Nicholas Gavagni (atletica leggera), Felice Izzo (biliardo) e Mattia Menditto (tiro con l’arco). Il format delle votazioni on-line rappresenta uno dei motivi di maggior partecipazione dell’“Aquila d’Oro” come testimoniato dai 116.000 utenti coinvolti sui social nell’edizione del 2022. «L’“Aquila d’Oro” è il premio della città di Arezzo ai valori dello sport - aggiunge Simone Rossi, presidente della Ginnastica Petrarca, - e registra il supporto delle istituzioni, l’inserimento nel cartellone dell’estate, il coinvolgimento diretto della cittadinanza, il sostegno di tanti sponsor e l’adesione convinta di personalità di spessore nazionale del mondo dello sport e dell’arte, a conferma del consolidamento e del radicamento di un evento che ambisce a raccontare lo sport nella sua dimensione maggiormente educativa e formativa: la dimensione valoriale».