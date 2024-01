Andrea Sodero debutta in Serie A

Arezzo, 8 gennaio 2024 – "Sono sicuramente molto felice per la mia prima convocazione con la prima squadra ma purtroppo è arrivata in una gara che non è andata bene per l'Empoli. È stata una soddisfazione ma è solamente un punto di partenza e uno stimolo a continuare a lavorare e impegnarmi".

Sono queste le prime parole di Andrea Sodero all’indomani della partita di Campionato di Serie A Empoli- Milan giocata allo Stadio Castellani.

Andrea Sodero è un giovane talento nel mondo del calcio. Dopo aver dato i primi calci nella U.S. Castiglionese inizia la sua carriera con l’inserimento nella squadra giovanile dell'Empoli Sub 17, 2020-21, partecipando al Campionato Nazionale Under-17. In questa stagione, Sodero ha giocato 8 partite, mettendo in mostra il suo talento e dimostrando di avere un grande potenziale.

La carriera di Andrea Sodero è ancora in fase di sviluppo e tra gli auguri che hanno raggiunto la giovane promessa calcistica anche quelli del sindaco Mario Agnelli.

“Auguro ad Andrea che quello di oggi non sia un punto di arrivo ma solo un punto di partenza che lo possa portare con la maglia numero 39 al debutto in serie A, a coronamento di un sogno che lui e la famiglia Sodero Cirelli, hanno sudato e fortemente voluto, con la soddisfazione sportiva della nostra comunità e dell' U.S. Castiglionese 1919 asd da cui tutto è partito”.