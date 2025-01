Acf, torna il campionato con la prima partita del 2025

Arezzo, 13 gennaio 2025 – Torna il campionato con la prima partita del 2025, valevole per la 14° giornata di Serie B. L’ACF Arezzo è ospite del San Marino Academy, per la penultima partita del girone d’andata.

SAN MARINO ACADEMY – ACF AREZZO

San Marino Academy: Limardi, Peare, Congia, Gardel, Bertolotti, Poli, Marchetti, Tamburini, Weithofer, Giuliani, La Rocca

A disposizione: Montanari, Crocioni, Fancellu, Galli, Ventura, Ciavatta, Magni, Pirini, Miotto

All. Simone Bragantini

ACF Arezzo: Bartalini, Tuteri, Licco (Lunghi 83’), Carcassi (Taddei 68’), Barsali (Corazzi 55’), Zito, Lorieri (Hervieux 83’), Toomey, Martino, Fortunati (Prinzivalli 45’), Razzolini

A disposizione: Nardi, Prinzivalli, Corazzi, Lunghi, Perfetti, Santini Margherita, Harvieux, Taddei, Bruni

All. Ilaria Leoni

Marcatrici: Tamburini (26’, 39’), Carcassi (29’), Lorieri (34’, 51’), Razzolini (54’)

Ammonite:

Angoli: 3-11

Recupero: 1’- 2’

PRIMO TEMPO

8’ L’Arezzo si fa vedere in avanti. Lorieri sulla sinistra riesce a tenere la palla in campo e cerca la profondità. Mette la palla in area, ma Razzolini non ci arriva. Dopo qualche rimpallo, il pallone finisce tra i guantoni di Limardi.

9’ Carcassi mette la palla al centro dell’area. Lorieri è da sola da vanti alla porta ma non riesce a impattare il pallone per mandarlo in rete.

11’ L’Arezzo ci ritenta. Uno scambio tra Carcassi e Fortunati permette all’83 di entrare nell’area avversaria. Il terzino amaranto la mette in mezzo per Razzolini, che ci arriva con la testa ma non riesce a inquadrare la rete.

15’ Il San Marino prova a rendersi pericoloso. L’azione viene fermata dall’arbitro per una posizione di fuorigioco.

18’ Carcassi entra in area, e nonostante la marcatura delle Titane, la numero sette riesce a liberarsi e ad arrivare al tiro. Limardi in parata mantiene la rete inviolata.

23’ Il San Marino ha l’occasione di mettere in difficoltà l’Arezzo grazie ad un calcio di punizione. Marchetti mette la palla in area, ma è troppo lunga e Bartalini blocca tra i guantoni con facilità.

24’ Carcassi rincorre il pallone sulla fascia desta, ci arriva, si allunga la palla ed entra in area. La numero 7 vede Razzolini da sola all’altezza del dischetto. Il capitano amaranto tenta il turo, ma Limardi respinge. Lorieri recupera la palla e la rimette nuovamente dentro, cercando sempre la 97, che nuovamente non riesce a trovare la rete.

26’ Goal San Marino. Le Titane si fanno vedere in avanti e Tamburini va al tiro. La palla si stampa sulla traversa, e sbatte sulla linea di porta. La sfera di gioco sembra tornare in gioco, ma sbatte sulla schiena di Bartalini e finisce in rete.

29’ GOAL AREZZO. Dal limite dell’area Carcassi vede la rete e tenta il tiro. Limardi battuta.

32’ L’Arezzo continua a farsi vedere in avanti per cercare il vantaggio. Razzolini è in area in posizione defilata e prova a cercare la porta. La palla però finisce oltre il secondo palo.

34’ GOAL AREZZO. Da un calcio d’angolo, Lorieri mette la palla in mezzo. Ci va Carcassi, ma Limardi para. La palla rimane lì e Fortunati prova ad andare sul pallone, ma a difesa del San Marino respinge. La palla finisce a Lorieri, che nel mentre è rientrata in area. La numero 33 tira e trova la porta.

38’ Il San Marino si fa vedere in avanti. Le Titane tentano un tiro che finisce oltre la linea di fondo.

39’ Goal San Marino. Carcassi perde una palla al limite dell’area amaranto e il San Marino si fa rivedere in avanti. Tuteri sembra recuperare la palla in un primo momento, ma la palla finisce a Tamburini. La giocatrice avversaria va al tiro e il pallone finisce alle spalle di Bartalini. Sulla linea di porta c’è però Zito che tenta di salvare la situazione, ma il San Marino trova comunque il pareggio.

42’ Razzolini in area riesce ad andare al tiro. Limardi devia la palla in calcio d’angolo.

SECONDO TEMPO

47’ L’Arezzo ci prova subito. Carcassi si porta in avanti e serve la palla a Razzolini. Il capitano amaranto è marcato stretto e non riesce ad arrivare tranquillamente al tiro.

50’ Razzolini arriva quasi sul fondo del campo e vede l’area libera. Mette la palla dentro e trova Lorieri che prova il tiro, ma il pallone viene respinto.

51’ GOAL AREZZO. Lorieri trova la porta direttamente da calcio d’angolo, sorprendendo Limardi.

52’ L’Arezzo si fa subito vedere in avanti per trovare il doppio vantaggio. Carcassi davanti al portiere tenta il tiro, ma Limardi para..

53’ Da angolo, Lorieri mette la palla in mezzo ed inizialmente sembra non trovare nessuna compagna. Il pallone arriva comunque a Zito che cerca la rete. Limardi para in tuffo.

54’ GOAL AREZZO. Carcassi mette in area l’ennesima palla della partita. Trova la testa di Razzolini, che insacca.

60’ Occasione per l’Arezzo. Martino da un calcio di punizione mette la palla in area e trova la testa di Zito. La 15 non inquadra la porta, il pallone finisce di poco fuori. L’assistente, però, alza la bandierina del fuorigioco.

65’ Razzolini va vicino alla doppietta personale. Riesce a colpire la palla a pochi passi dalla porta di Limardi, ma non in modo preciso e il pallone finisce di poco fuori.

66’ Il San Marino arriva al tiro. Bartalini in tuffo respinge in calcio d’angolo.

69’ La ex di turno, Miotto, tenta il tiro dalla distanza. Bartalini para senza troppa difficoltà.

75’ Corazzi si presenta in solitaria davanti alla porta. La difesa di San Marino recupera, mettendo pressione alla numero 8. La centrocampista amaranto prova a passare una palla alta a Razzolini, che però non arriva sul pallone, che esce sul fondo.

78’ Prinzivalli tenta il tiro dalla distanza. Limardi para in due tempi.

83’ Lorieri a livello della cunetta dell’area di rigore vede spazio per tirare. Ci prova e Limardi allunga oltre la traversa.

Buona la prima del 2025. L’Arezzo espugna il campo del San Marino e conquista i primi tre punti del nuovo anno.