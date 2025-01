Arezzo, 14 gennaio 2025 – Acf, la Primavera ha iniziato l’anno con il derby toscano. A Castiglion Fibocchi, le cittine hanno ospitato la Fiorentina, per una partita dal carico emotivo importante. È la squadra di Firenze ad aprire le marcature al 35’, grazie ad un tiro di Di Benedetto, che, deviato dal vento, finisce alle spalle di Cardarelli. Le ospiti hanno l’occasione per il raddoppio, ma un ottimo lavoro dell’estremo difensore amaranto permette all’Arezzo di chiudere il primo tempo con un solo goal di svantaggio. A sette minuti dall’inizio della ripresa, le cittine di Gori riescono a marcare la rete del pareggio, grazie ad un tiro al volo di Placidi. Nel corso del secondo tempo, entrambe le squadre hanno l’occasione di poter conquistare il vantaggio, ma nessuna delle due riesce veramente a concretizzare. Le amaranto si portano così a casa il primo punto del 2025.

Le cittine dell’Under 12 iniziano il nuovo anno al meglio, grazie ad una vittoria per 4-0 contro l’Atletico Leona Levane. Ad andare in rete per le giovani amaranto sono state Pagliccia, Cipollini e Lucarini, che ha messo a segno una doppietta.

Le cittine più piccole dell’Under 10 hanno ospitato al Bruno Nespoli l’Aquila Montevarchi Maschile. Una partita che ha visto vincere gli ospiti, ma le nostre pulcine si sono fatte comunque valere.