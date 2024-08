Acf ARezzo, si conclude la prima parte di preparazione

Arezzo, 9 agosto 2024 – Con l’amichevole di domenica 11 agosto contro il Blues Pietrasanta fuori casa si concluderà la prima parte di preparazione dell'ACF Arezzo.

La squadra riprenderà ad allenarsi lunedì 12 agosto al quartier generale di Ceciliano in attesa della seconda amichevole per le amaranto all’Acqua Cetosa contro la A.S. Roma Primavera con calcio d'inizio programmato per le ore 18:00.

Test importanti e probanti per capire la condizione fisica della squadra e l’assimilazione dei concetti espressi dall'allenatrice Ilaria Leoni.

Il programma completo fino al 20 agosto:

Lunedì 12 agosto: Seduta singola 17:00 – 19:00

Martedì 13 agosto: Seduta singola 17:00 – 19:00

Mercoledì 14 agosto: Seduta singola 10:00 – 12:00

Giovedì 15 agosto: Riposo

Venerdì 16 agosto: Riposo

Sabato 17 agosto: Seduta singola 17:00 – 19:00

Domenica 18 agosto: Seduta singola 10:00 – 12:00

Lunedì 19 agosto: Seduta singola 17:00 – 19:00

Martedì 20 agosto: Amichevole Roma Primavera – ACF Arezzo