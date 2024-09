ACF Arezzo - Lumezzane 1-1

Arezzo, 23 settembre 2024 – Le citte di Ilaria Leoni si preparano alla terza giornata di campionato contro il Lumezzane, a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato. Le amaranto non trionfano in tre partite di fila dalla stagione 2022/23 e sono determinate a portare avanti questo trend positivo, conquistando i tre punti anche in questo match.

ACF Arezzo – Lumezzane

ACF AREZZO: Bartalini, Tuteri, Licco, Carcassi (Santini Margherita 86’), Corazzi (Lunghi 82’), Bruni, Zito, Prinzivalli, Lorieri (Taddei 63’), Fracas, Martino (Barsali 63’)

A disposizione: Nardi, Lunghi, Barsali, Santini Margherita, Taddei, Toomey, Nasoni, Santini Martina, Blasoni

All. Ilaria Leoni

LUMEZZANE: Frigotto, Ghisi. Barcella, Viscardi, Pinna (Basso 59’), Mauri, Sule (Carrevetta 76’), Ladu (Licari 76’), Galbiati, Puglisi (Zappa 76’), Redolfi

A disposizione: Meleddu, Basso, Guarnera, Licari, Zappa, Carravetta, Crotti, Dal Brun, Trandafir

All. Nicoletta Mazzea

Marcatrici: Basso (62’), Corazzi (68’)

Ammonite: Tuteri (61') Angoli: 2 - 8

Recupero: 1’ – 3’

PRIMO TEMPO

8’ Prima occasione Arezzo. Fracas va a battere una punizione da una mattonella interessante. Tenta il direttamente il tiro, ma Frigotto senza troppi problemi para.

9’ Occasione Lumezzane. Sule in area tenta il tiro, ma Bruni ostacola il tiro.

10’ Il Lumezzane ci prova con Redolfi dalla distanza. Bartalini riesce a bloccare il tiro con facilità.

13’ Il Lumezzane trova la rete con Ghisi, ma si trova in fuorigioco.

18’ Occasione Arezzo. Lorieri dalla destra tenta il cross, che diventa un tiro in porta. Frigotto blocca con i guantoni.

23’ Il Lumezzane batte una punizione con Redolfi. Bartalini bene in uscita blocca il pallone.

25’ Tuteri mette la palla dentro e trova la numero 77 amaranto. Martino in area va al tiro, ma finisce fuori.

30’ Occasione Lumezzane. Sule mette in area una palla bassa e trova Puglisi, che tenta il tiro. Bartali mantiene la porta inviolata.

31’ Da calcio d’angolo la palla trova Galbiati, che colpisce di testa. Zito devia nuovamente in angolo.

35’ Lorieri appoggia il pallone a Prinzivalli. La numero 31 tenta la prodezza dalla distanza. Palla alta sulla traversa.

36’ Il Lumezzane va in rete con Pinna. Si alza la bandierina del fuorigioco.

37’ In velocità Fracas riesce a liberarsi. Dalla sinistra mette la palla in area, ma non c’è nessuna delle sue compagne, e la difesa del Lumezzane recupera.

40’ Martino dalla sinistra mette dentro e trova Carcassi. La numero 7 controlla la palla e va al tiro, che però non impensierisce Frigotto.

41’ La palla arriva a Lorieri in area. La 33 si libera, ma non riesce a tirare prima dell’intervento di Barcella.

SECONDO TEMPO

50’ Mauri da calcio d’angolo trova la porta. Bartali respinge di pugno.

58’ Fracas in pressione recupera il pallone nell’area avversaria, ma non riesce ad arrivare al tiro.

59’ Prinzivalli dalla distanza va al cross, ma la palla finisce tra le mani di Frigotto.

61’ Bartalini in uscita non riesce a respingere. La palla finisce a Basso, che cerca di metterla dentro. La difesa si fa trovare pronta, ma Tuteri fa fallo su Ladu. È rigore.

62’ GOAL LUMEZZANE. Basso si presenta dal dischetto. Il pallone è centrale e Bartalini viene battuta.

67’ Rigore assegnato all’Arezzo. Taddei viene messa giù da un difensore del Lumezzane.

68’ GOAL AREZZO. Dal dischetto si presenta Corazzi. Al fischio del direttore di gara, la numero 8 batte il rigore mettendo la palla sulla sinistra. Non può nulla Frigotto che rimane in mobile al centro della porta.

71’ Occasione per il Lumezzane. Ladu da sola contro Bartalini. Il portiere esce sulla palla. Sule riesce a tirare, ma la palla finisce fuori.

75’ Da schema di calcio d’angolo, la palla finisce a Corazzi che dalla distanza la mette dentro. La palla finisce di poco fuori.

90+1’ Redolfi tenta il tiro dalla distanza, ma Bartalini si fa trovare pronta.

Finisce in parità allo stadio “Città d’Arezzo”. Le amaranto continuano così il loro periodo di imbattibilità.