Acf Arezzo, in memoria dell'ex Presidente Giulio Vanni, verrà rispettato un minuto di silenzio

Arezzo, 30 gennaio 2025 – L’ACF Arezzo comunica che, prima del fischio di inizio della gara tra ACF Arezzo e Vis Mediterranea valevole per la diciassettesima giornata di Serie B, prevista domenica 2 febbraio alle 14:30, sarà rispettato un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa dell’ex Presidente Giulio Vanni, avvenuta lo scorso 25 gennaio. Inoltre, le citte amaranto scenderanno in campo con la fascia nera, simbolo di lutto, al braccio.

Si ricorda che l'ingresso alla partita sarà offerto dal Match Partner Car Village.