A Poppi la 2^ edizione del City Trail

Arezzo, 23 settembre 2024 – Si è disputato ieri mattina a Poppi con partenza e arrivo al Castello di Poppi la 2^ edizione del City Trail di km 9 alla quale hanno preso parte tra adulti competitivi e non e settore giovanile circa 150 atleti.

Partenza alle ore 9,45 dalla piazza del Castello di Poppi a cui ha partecipato anche il sindaco Federico Lorenzoni ed alcuni componenti la giunta comunale.

Subito percorso in discesa in cui Cialini e Graziani si sono posti al comando della gara prendendo subito vantaggio sugli altri inseguitori Paganelli, Giovannini , Bettarelli, Orlandi e Luccero, mentre nella pancia del gruppo si collocava saldamente al comando Genziana Cenni con Valentina Rossi e Veronica Nocentini più staccate.

Dopo il tratto di discesa iniziale piccolo respiro prima di affrontare un robusto tratto di salita in cui Leonardo Cialini della Polisportiva Chianciano (specialista in salita) riusciva a staccare Emanuele Graziani (U.P.Policiano ancora non in perfette condizioni ) e più staccato Alessandro Paganelli sempre della Polisportiva Chianciano.

In campo femminile a metà percorso Genziana Cenni della U.P.Policiano manteneva saldamente il comando sulle compagne di squadra Valentina Rossi e Veronica Nocentini, più staccate le altre .

Le salite ripide con discese repentine provocano grandi distacchi in cui Cialini ne approfitta per arrivare solitario al traguardo con il tempo di 33’43” staccando di 2’30” Graziani e quasi 3’ Paganelli , più staccati gli altri.

Genziana Cenni prima donna , giunge al traguardo 20^ assoluta con il tempo di 41’36” staccando di 3’ la compagna di squadra Valentina Rossi e 5’30” Veronica Nocentini.

Stefano Bettarelli (U.P.Policiano) vince la categoria Master , nei Veterani Angelo Mattoni (U.P.Policiano) negli Argento Valentino Rosai (Subbiano Marathon ) e negli oro Lucio Floridi del Marathon Club Citta di Castello.

Molto appassionate sono state le gare del settore giovanile disputate nella piazza antistante il Castello di Poppi.

Nella classifica di società la vittoria è andata alla U.P.Policiano sull’Atletica Casentino Poppi.

Prossimo appuntamento Domenica 6 Ottobre con il Campionato Italiano Assoluto di km 10 nel centro di Arezzo.