A Larissa Iapichino, Elisa Di Francisca, Javier Zanetti il premio “Fair Play Menarini”. Ecco tutti i vincitori

Firenze, 19 giugno 2023 – Da Javier Zanetti a Larissa Iapichino, passando per Marcelo Bielsa ed Elisa Di Francisca: sono solo alcuni dei vincitori svelati al Salone d'Onore del Coni del XXVII Premio Internazionale Fair Play Menarini in programma dal 3 al 5 luglio a Firenze e Fiesole.

“Il Salone d'Onore consideratelo casa vostra. Questo premio sta diventando un asset del grande mondo dello sport. Mi ricordo perfettamente quando è cominciata questa avventura, l'ho vista crescere ed è diventata un gigante”, ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagó in apertura della conferenza stampa davanti anche a Cosimo Guccione, assessore sport e politiche giovanili del Comune di Firenze, Anna Ravoni, sindaca di Fiesole, e ai tre membri del board della Fondazione Fair Play Menarini Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi ed Ennio Troiano.

Anche quest'anno la manifestazione riunirà atleti capaci di incarnare i principi più nobili dello sport. E se nel calcio ci sarà anche l'ex campione del mondo Antonio Cabrini, a portare in alto la bandiera del nuoto saranno Massimiliano Rosolino e la campionessa paralimpica Giulia Ghiretti.

Testimonial degli sport invernali le stelle dello sci alpino e del biathlon, Deborah Compagnoni e Lisa Vittozzi, mentre per gli sport di squadra ci saranno «El General» della NBA Luis Alberto Scola Balvoa e tanti altri. Inoltre il premio si è arricchito anche della categoria «Giovani» vinta da Mariaclotilde Adosini, Emilia Rossatti e Giorgio Pietro Torrisi, premiati nella mattinata di oggi. Per tutti gli altri riconoscimenti l'appuntamento è a Firenze a partire dal 3 luglio in piazza della Signoria, con la manifestazione che si aprirà con il talk show «I campioni si raccontano», condotto da Ivan Zazzaroni.

Si conferma, inoltre, a piazzale Michelangelo, l'appuntamento con la tradizionale cena di gala di martedì 4 luglio. La cerimonia di premiazione, invece, avrà luogo per la prima volta a Fiesole mercoledì 5 luglio alla presenza del ministro Abodi.

A Fiesole ci sarà anche una doppia sorpresa musicale: il Teatro Romano accoglierà le voci inconfondibili dei Neri per Caso, preceduti dalla swing band Papillon. L'evento sarà condotto da Lorenzo Dallari e Rachele Sangiuliano e trasmesso il giorno seguente su Sportitalia.

"Le storie di vita dei premiati e degli Ambasciatori del Premio Fair Play Menarini sono esempi per tutti, non solo per chi fa dello sport la propria carriera - dicono Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi ed Ennio Troiano, membri del Board della Fondazione Fair Play Menarini - Ci auguriamo che soprattutto i più giovani possano trovare, nei gesti e nei comportamenti di lealtà di questi immensi campioni, fonte di ispirazione per scrivere il proprio futuro".

Di seguito i premiati e le categorie del XXVII Premio Internazionale Fair Play Menarini: Javier Zanetti, categoria «Personaggio mito»; Deborah Compagnoni, Categoria «Carriera Fair Play»; Alessandra Campedelli, Categoria «I valori sociali dello sport»; Antonio Cabrini, Categoria «Modello per i giovani» Premio Speciale Paolo Rossi; Elisa Di Francisca, Categoria «Sport e coraggio»; Giulia Ghiretti, Categoria «Lo sport oltre lo sport»; Larissa Iapichino, Categoria «Un sorriso per la vita»; Massimiliano Rosolino, Categoria «Promozione dello Sport»; Luis Alberto Scola Balvoa, Categoria «Fair Play»; Lisa Vitozzi, Categoria «Fair Play e Ambiente»; Jacopo Volpi, Categoria «Narrare le emozioni» Premio Speciale Franco Lauro; Marcelo Bielsa, Categoria «Il Gesto»; Gianluca Gensini, Categoria «Studio e Sport» Premio speciale Fiamme Gialle.