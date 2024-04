“25 aprile 2004, venti anni dalla vittoria del campionato dell’Arezzo di Mario Somma, festeggiamola insieme!”

Arezzo, 24 aprile 2024 – Orgoglio Amaranto prosegue il ciclo di eventi per continuare a celebrare i cento anni del “Cavallino”. Il 25 aprile ricorrono venti anni esatti dall'ultima promozione in serie B dell'Arezzo targato Mario Somma. In quell'anno meraviglioso l'entusiasmo dei tifosi e l'energia della città crearono una magia unica. La storia di quella stagione rimarrà impressa nella memoria di tutti, un momento di trionfo per la squadra e per la nostra comunità. Proprio per celebrare degnamente questa ricorrenza giovedì 25 aprile alle ore 18 presso il teatro Mecenate in via Dante ad Arezzo abbiamo invitato tutti i protagonisti di quella magnifica annata per ripercorrere insieme a loro quelle emozioni indelebili.

Alla serata saranno presenti: Vittorio Fioretti, Mario Somma, Elvis Abbruscato, Mirko Barbagli, Andrea Bricca, Francesco Cangi, MIchele Gelsi, Marco Ogliari, Giovanni Passiglia, Paolo Scotti, Emanuele Venturelli, Luca Vigna, Marco Villa e tanti ancora.

Riviviamo tutti insieme quei momenti fantastici nel giorno esatto della matematica promozione dalle parole e dai ricordi dei protagonisti, celebrando e tributando loro i giusti onori.

A condurre la serata il giornalista Andrea Avato.

Ingresso libero e gratuito, tutti i tifosi sono invitati a partecipare.