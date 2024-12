L’ottimismo della volontà. Successo dello spettacolo ’Maffido’ della Fondazione

Sul palco del teatro "De Filippo" di Cecina è andato in scena “Maffido-Con l’ottimismo della volontà”, nuovo spettacolo con la regia di Lamberto Giannini e Rachele Casali. Protagonista assoluta la colorata compagnia della Fondazione Casa Cardinale Maffi – fatta di volontari, operatori e Sorelle e Fratelli Preziosi - che quest’anno si è unita agli amici dell’associazione Holtre.

Quella di Cecina è, infatti, una replica molto attesa dopo gli applausi e tutte le emozioni provate scena dopo scena, parola dopo parola, nella prima esibizione a fine settembre al teatro Verdi di Pisa.

Volontariato, questo il tema al centro al centro dello spettacolo nel quale – come sempre – gli spunti di riflessione si mescolano alle risate, alla leggerezza, a frammenti di storie e di vita. Stesso filo rosso del meeting annuale della Fondazione che si è svolto lo scorso 28 settembre e che ha guidato la stesura anche del volume, curato dal presidente Maffi Franco Luigi Falorni, uscito per Pacini proprio in occasione dell’incontro 2024.

“Maffido” è il terzo spettacolo messo in scena dalla compagnia nata nel 2022, dopo "Il contenuto vince?" e “Non sono un algoritmo”. Un percorso che in questi tre anni ha animato il laboratorio teatrale della Maffi, raccontando storie permeate da un’umanità ricchissima.

Gli attori sul palco: Nino Badalucco, Francesco Balestri, Raffaella Balzano, Massimo Barbafieri, Alessio Bardi, Alessia Boni, Germana Cantini, Francesco Cappuccio, Beatrice Cialdi, Roberto Coluccio, Monica Curte, Cristina Danti, Chiara David, Fabrizio Di Palma, Luisa Favilli, Maria Eugenia Felici, Giuseppina Franchi, Maurizio Frandi, Mirta Frati, Claudio Gasperini, Sara Giannini, Jasmine Hayouni, Marco Lambardi, Francesco Lazzarini, Alessia Manias, Samantha Marini, Carla Marfella, Massimo Menci, Fabrizio Musso, Matteo Pardini, Marta Passaro, Mario Pellizzola, Franca Peranzi, Marisa Priamini, Luca Sabatini, Kidist Salvini, Ettore Sanna, Ylenia Sarti, Nicoletta Sati, Anna Sica, Anna Tinfena, Eleonora Trifirò, Mariella Unguentini, Lucia Vannucci, Claudio Zaccagni.Aiuto regia Sara Turco, direttore di palco Francesco Pacini, assistenti di palco Sofia Puccini e Allegra Sartoni.