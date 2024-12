Calcio camminato, ecco i campioni. Cecina vince il titolo Over 67

Calcio camminato: i veterani dello sport cecinesi – scesi in campo con la denominazione di ’Costa degli Etruschi’ - conquistano un primo (over 67) ed un secondo posto (over 60) nel trofeo tricolore disputato ad Ostia Antica. Si è svolta infatti al Totti Sporting Club di Ostia Antica la prima edizione del “Trofeo Nazionale Walking Football Italia”, alla quale hanno partecipato due rappresentative del ’calcio camminato’ cecinese con la denominazione di “Costa degli Etruschi”, se pur con tutti i suoi adepti tesserati con la Sezione di Cecina dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport. La sindaca Lia Burgalassi ha premiato in Comune le squadre cecinesi. La formazione “over 67” è composta da Enrico Grandi, Massimo Cellieri, Paolo Bernardini, Fabio Cavaciocchi, Stefano Niccolai, Paolo Zilio, Giannino Di Giovanni, Renzo Dani, Mauro Bendinelli, Stefano Fabbri, Enrico Cerri; mentre quella “over “60” da Stefano Nigiotti, Bernardino Persico, Franco Carducci, Luciano Balestri, Stefano Bernardoni, Daniele Guerrieri, Luciano Gronchi, Andrea Pettinato, Domenico Giordano, Stefano Profeti. I Veterani dello Sport Cecina hanno in programma per il 2025 iniziative e tornei a Cecina, anche dedicati alle donne.