Tutti i fatturati delle aziende

FIRENZE

Un pomeriggio all’insegna del networking e della crescita professionale quello dello scorso 1° marzo alle Serre Torrigiani di Firenze, dove in tantissimi si sono radunati per scoprire e leggere in anteprima il fascicolo speciale sulle realtà imprenditoriali più virtuose del territorio.

Tutti i dati erano racchiusi in un fascicolo speciale che è stato presentato in anteprima nel corso dell’incontro, per poi essere distribuito in abbinamento gratuito con La Nazione Firenze lo scorso 4 marzo.

"Top 500 Firenze" è un appuntamento che nasce dalla lunga e consolidata esperienza di PwC Italia a servizio dei territori per delineare il quadro della situazione economica, delle sue evoluzioni, dei suoi protagonisti e fornire agli interessati strumenti utili a far crescere il proprio territorio, tenendo conto anche del delicato contesto internazionale e post pandemico.

E proprio su questi temi si è svolto l’incontro fiorentino, che ha visto un continuo susseguirsi di interventi.