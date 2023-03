Selezioni mirate con il "Recruiting day"

Sono numerosi gli strumenti utilizzati dai Centri per l’impiego. Fra questi il portale "Toscana Lavoro" per la promozione delle offerte di lavoro ricevute e gestite. Dopo la registrazione utilizzando CnsCieSpid (sul portale è scaricabile un Manuale per utilizzo da parte dell’azienda e del datore di lavoro), il portale consente alle aziende la pubblicazione e consultazione degli annunci sulla piattaforma, mentre per i candidati è possibile inviare uno o più cv.

Per l’utenza impossibilitata a usare il canale web, viene garantita la possibilità di usufruirne attraverso i canali tradizionali con apposita modulistica (inoltrata tramite e-mail o consegnata di persona). Disponibile un servizio di "recruitment" in caso di richieste di personale con particolari qualifiche e in numeri elevati. La singola società può quindi richiedere l’organizzazione di uno o più "Recruiting Day", giornate dedicate alle selezioni con un forte affiancamento degli operatori del Centro per l’Impiego.

Il selezionatore dell’azienda può ricevere un supporto nell’attività di segreteria e organizzazione dei colloqui che possono svolgersi in spazi del centro impiego, su piattaforme online o negli spazi aziendali. Da non dimenticare gli "Open Day", eventi organizzati nei vari Centri finalizzati all’incontro con possibili candidati in possesso delle caratteristiche richieste, o ancora, rivolti a particolari target di utenza.

La Regione Toscana realizza anche una newsletter a cadenza mensile per agevolare l’accesso delle imprese a informazioni utili su servizi, opportunità, incentivi e agevolazioni nazionali e regionali, nonché aggiornamenti normativi, eventi, iniziative e incontri formativi nei Centri per l’impiego. Il link per iscriversi https:www.servizilavoro.netnewsletter-imprese-cpi-regione-toscana È infine disponibile il numero verde 800 904 504 di consulenza in materia giuslavoristica, con approfondimenti sulle diverse tipologie contrattuali, le agevolazioni e gli incentivi per le assunzioni.

