L’ospitalità è anche sostenibile. Quando lusso fa rima con ambiente

"Il nostro impegno per la sostenibilità è un percorso in continua evoluzione, ma crediamo che sia un elemento fondamentale per il successo a lungo termine di Starhotels e per il benessere delle future generazioni. Da sempre crediamo che una eccellente ospitalità sia il risultato dell’attenzione e della cura per l’ospite, della crescita e del benessere delle nostre risorse e della tutela del pianeta, fonte di risorse preziose. Per questo motivo, negli ultimi anni abbiamo avviato numerose iniziative concrete volte a valorizzare il capitale umano, il patrimonio storico-artistico italiano e a ridurre il nostro impatto ambientale". Parola di Elisabetta Fabri, presidente e Ad Starhotels.

Avete pubblicato il primo bilancio di sostenibilità, quali sono i principali ambiti analizzati e su cui avete lavorato?

"Abbiamo lavorato al primo bilancio di sostenibilità del gruppo su base volontaria, con lo scopo di mostrare ai nostri collaboratori e stakeholder il percorso di sostenibilità intrapreso, dando una completa panoramica delle iniziative e dei progressi compiuti fino alla fine dello scorso anno. Abbiamo analizzato in modo approfondito gli impatti della Starhotels sui sistemi economici a livello locale, nazionale e globale, andando a individuare gli effetti, positivi e negativi, oggettivi e potenziali di ogni aspetto. Le principali aree di lavoro sono state ovviamente persone, comunità e ambiente. L’impegno per l’ambiente si concretizza nell’ambizioso piano di investimenti a lungo termine, previsto per il periodo 2023-2026, che consiste in un impegno finanziario di tre milioni di euro per l’attuazione del piano di transizione ecologica".

Sostenibilità sociale e del territorio: quali sono le azioni che portate avanti?

"Starhotels da sempre si impegna a garantire pari opportunità di carriera e di crescita all’interno della società, con lo scopo di creare un ambiente di lavoro equo ed eterogeneo. Per la valorizzazione delle risorse femminili, nel 2021 abbiamo lanciato il progetto finalizzato alla crescita professionale di talenti ’Un futuro da Star per donne manager’. È un’iniziativa in cui crediamo e che ha portato a grandi risultati in termini di occupazione femminile: già nel biennio 2022-2023 sono state effettuate 30 promozioni e assunzioni su ruoli manageriali. Questo ha fatto sì che oggi quasi il 60% del management sia composto da donne. Sono stati numerosi i premi e le certificazioni ottenuti a dimostrazione di questo impegno pluriennale: recentissime le certificazioni di Parità di Genere e Diversity and Inclusion, contribuendo alla sensibilizzazione del personale riguardo queste tematiche, e alla valorizzazione dei principi di uguaglianza, diversità ed inclusione".

All’esterno come si concretizza il vostro impegno per la comunità locale?

"Attraverso iniziative e progetti che generino benefici concreti per il territorio e investendo nella valorizzazione del patrimonio storico-artistico italiano. Con il progetto ’La Grande Bellezza – The Dream Factory’, Starhotels continua a portare alla luce il lavoro prezioso degli artigiani, un lascito che aiuta a mantenere viva l’identità culturale italiana. Un’iniziativa unica nel suo genere di mecenatismo contemporaneo nata nel 2019 che si articola in azioni volte a valorizzare questo giacimento straordinario di tradizione, bellezza e saper fare iraliano. Questo progetto si avvale della preziosa collaborazione di Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte di Milano ed Oma - Osservatorio dei Mestieri d’Arte di Firenze".

Cosa significa essere ambasciatori dell’italianità?

"Starhotels si impegna ad acquistare esclusivamente prodotti manufatti in Italia, con preferenza per aziende artigiane. Ogni nostro hotel, anche all’estero, si fa ambasciatore della nostra italianità. Nel 2023 abbiamo investito circa 112 milioni l’anno in prodotti e servizi Made in Italy, circa il 90% del totale della spesa".