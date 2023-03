Cassa Depositi e Prestiti Dalla parte dello sviluppo

di Lisa Ciardi

FIRENZE

Dagli investimenti sulle infrastrutture sanitarie agli interventi per mettere in sicurezza strade e argini dei fiumi, dal sostegno alla crescita di imprese attive in settori strategici come la moda e il farmaceutico, all’emissione di minibond per lo sviluppo della filiera vitivinicola. Sono alcune delle iniziative realizzate nell’ultimo anno in Toscana grazie al sostegno di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp).

A testimoniare l’attenzione e la vicinanza del gruppo al territorio, lo scorso ottobre ha avuto luogo alla Manifattura Tabacchi di Firenze la quarta tappa del Roadshow di Cdp, alla presenza del presidente Giovanni Gorno Tempini e di Dario Scannapieco, amministratore delegato e direttore generale. Dall’apertura dell’ufficio di Firenze a ottobre 2020, l’operatività del Gruppo in Toscana a favore di piccole, medie e grandi imprese e degli enti locali ha registrato un significativo incremento. Solo nell’ultimo anno sono state impegnate complessivamente risorse per più di un miliardo a favore di aziende e pubbliche amministrazioni.

Dal 2022 ad oggi, Cdp ha continuato a svolgere un’intensa attività a sostegno di Pmi, Mid-Cap e Large Corporate toscane. Sono state impegnate, sia direttamente sia per il tramite di intermediari finanziari, risorse per più di 679 milioni a sostegno di oltre 3.140 imprese. Fra le operazioni, quelle a favore del Gruppo Florence, con 35 milioni per sostenere il piano di crescita dell’azienda che prevede l’acquisizione di nuove società nel settore moda.

E ancora un finanziamento da 20 milioni per Aboca, per favorire l’innovazione e la crescita in Italia. Inoltre, la terza emissione del ‘Basket Bond di filiera’, il programma da 200 milioni lanciato da UniCredit e Cdp, ha sostenuto nuovi investimenti di alcune imprese toscane, come Barone Ricasoli Spa e Tenute Piccini Spa. Relativamente alla pubblica amministrazione, Cdp ha impegnato dal 2022 oltre 400 milioni a sostegno di 99 enti pubblici toscani, per la realizzazione di investimenti principalmente in ambito scolastico, per la rivalorizzazione di immobili pubblici e nella viabilità.

In particolare 286 milioni di euro sono andati alla Regione per interventi in sanità, ristrutturazione di edifici pubblici, strade e piste ciclabili. Fra le iniziative finanziate: il completamento del presidio ospedaliero di Cisanello, il rafforzamento degli argini del fiume Serchio e il recupero della ciclabile sull’Arno. Grazie alle risorse erogate da Cdp verrà inoltre acquistata una porzione dell’ex Meyer di Firenze per ospitare alcuni uffici della Regione. Le operazioni seguono le priorità di intervento individuate dalle linee guida strategiche del Piano 2022-2024 di Cdp.