"Amando", il gelato green realizzato con il latte di mandorla

FIRENZE

La linea Amando Sammontana esalta il connubio di qualità e sostenibilità. L’idea di sostituire al latte vaccino un prodotto di origine vegetale nasce proprio dall’analisi delle più rilevanti categorie di impatto analizzate sull’intero ciclo di vita dei prodotti gelato: la scelta è ricaduta sul latte di mandorla, spiega Carlo Felice Chizzolini, direttore industriale e ambiente di Sammontana, "perché garante della qualità organolettica del nostro prodotto: la mandorla, grazie al suo legame con la tradizione pasticcera italiana, rappresenta pienamente e coerentemente il connubio tra vocazione di gelato di tradizione e qualità della marca con un prodotto buono, adatto all’alimentazione di chi ha esigenze alimentari particolari (è privo di latte e glutine) e in grado di soddisfa- re chi intende condurre scelte consapevoli di sostenibilità ambientale". Per creare la linea "Amando", Sammontana ha utilizzato lo strumento dell’analisi del ciclo di vita, fondamentale per individuare le aree di impatto da ridurre per perseguire nuovi progressi in termini di ecosostenibilità: "E l’impiego di mandorla - conclude Chizzolini - rispetto al latte vaccino, consente di risparmiare fino al 26% di emissioni di Co2 equivalenti mantenendo il rispetto delle caratteristiche organolettiche e nutrizionali del prodotto finito".