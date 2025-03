Ristorante Le Fontanelle, dove i piatti sanno di mare «Da 50 anni la stessa passione»

Era giugno del 1975 quando Valentino D’Aloisio riscosse il primo stipendio da cuoco. Un mese di lavoro per 60 mila lire. «Allora non esistevano gli stage, frequentavo la scuola alberghiera e in estate, da studente, facevo le stagioni dietro ai fornelli per fare esperienza». Da quelle prime 60 mila lire, la carriera di Valentino D’Aloisio, originario dell’Abruzzo, terra che ha dato natali a grandi chef, non si è mai fermata. Arrivato a Prato per imparare i segreti del mestiere, ha lavorato accanto a due grandi della ristorazione cittadina, i fratelli Impero e Morello del ristorante Tonio di piazza Mercatale. «Pensavo che sarebbe stata una parentesi della mia crescita professionale e invece sono ancora qui, dopo aver trovato amore e lavoro», dice. Oggi, avventura che dura dal 1984, è il titolare del ristorante Le Fontanelle in via Traversa il Crocifisso insieme ai fratelli Giuseppe e Marco e alla moglie Catia Malinconi. Ristorante rigorosamente di pesce è aperto dagli anni Ottanta, quando a Prato si contavano sulle dita i locali specializzati nella cucina di mare. Le Fontanelle c’era e c’è tutt’oggi con la sua cucina rigorosamente freschissima e diversa ogni giorno in base al pescato. Proprio perché ogni piatto racconta una storia di passione, impegno e grande esperienza. Specializzato in piatti a base di pesce, il ristorante si distingue per l’attenzione scrupolosa alla qualità e freschezza delle materie prime. Ogni giorno, Valentino D’Aloisio, titolare e chef, acquista il pesce fresco direttamente dai mercati locali: «Ogni sera alcuni pescherecci dai quali ci serviamo a Viareggio, Livorno e sulla costa adriatica ci inviano la lista di cosa hanno pescato e così facciamo gli ordini», spiega. «È un lavoro che faccio da tanti anni e sempre con la stessa passione». La passione della famiglia D’Aloisio per la cucina affonda le origini in Abruzzo dove prima i nonni e poi i genitori, si occupavano di organizzare matrimoni e feste. Un catering anzitempo che ha formato nel profondo il piccolo D’Aloisio. «Ricordo bene quando i miei nonni organizzavano matrimoni, all’epoca si allestivano nei casolari - racconta -. Andavamo via tre giorni, portando pentole e tutto il necessario per cucinare. C’erano ancora i tegami di terracotta e le pietanze venivano preparate su fornelli a gas, per me era un’esperienza incredibile, anche se ero piccolo ricordo tutto benissimo. Allestivamo i fienili dei casolari come cucine, così è nata la mia passione». Le Fontanelle è la capacità di Valentino di portare in tavola piatti di pesce che raccontano l’essenza del mare. L’atmosfera che si respira al ristorante è familiare e accogliente, grazie anche alla lunga esperienza della famiglia D’Aloisio. Ogni piatto che esce dalla cucina è il risultato di un lavoro meticoloso, che unisce tradizione e innovazione, mantenendo salda la connessione con le proprie radici. Il ristorante nel 2004 ha cambiato sede spostandosi in un casolare adiacente al primo locale, che è stato acquistato e ristrutturato per offrire il meglio ai clienti. «Sono vicino alla pensione e quello che più mi preoccupava era trovare il ricambio generazionale che potesse portare avanti l’attività. La ristorazione è un lavoro di fatica e di sacrifici. Non ci sono feste né fine settimana e per quante soddisfazioni possa dare, non tutti sono disposti a rinunce personali per il lavoro - spiega -. Sono felice perché oggi abbiamo una squadra giovane e ben affiatata che lavora insieme a me e ai miei fratelli. In cucina siamo sei cuochi, ognuno addetto ad una linea tra antipasti, primi e secondi, dolci e insieme prendiamo tutte le decisioni». Aperto dal martedì a pranzo alla domenica a pranzo, Le Fontanelle offre piatti di pesce, ma anche carne per accontentare tutti i palati. E come per il pesce di giornata, anche la carne viene acquistata da una macelleria della zona, la stessa da 36 anni. Essere una squadra è quello che fa funzionare le attività. Valentino ha sempre mantenuto una filosofia semplice ma estremamente efficace: passione per il lavoro e impegno costante nella ricerca della qualità. Il suo sogno di bambino, che si è concretizzato nel 1987, è cresciuto insieme a lui, dando vita a un ristorante che non è solo un luogo dove mangiare, ma un vero e proprio punto di riferimento.

La storia

Il sogno di un locale proprio già dall’età di 15 anni

Ristorante Le Fontanelle

