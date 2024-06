Un percorso unico tra le bellezze dell'Italia

La 1000 Miglia prende il via da Brescia martedì 11 giugno e attraversa il cuore dell'Italia, alla scoperta delle sue bellezze e delle sue millenarie tradizioni. Il percorso anche quest'anno abbraccia regioni diverse, città storiche e paesaggi mozzafiato: si varcheranno le mura di Bergamo, Novara e Vercelli, raggiungendo Torino per il primo traguardo e passando per Palazzolo sull’Oglio, fondata nel XII secolo e importante già in epoca tardo-romana, oggi una città di ventimila abitanti ricca di storia e monumenti. Le attrazioni principali includono la Torre del Popolo, la torre civica campanaria più alta d’Europa, il Castello, la Rocchetta, il borgo medievale, il Teatro Sociale e il Parco Fluviale lungo l’Oglio. Il giorno seguente, le auto storiche attraverseranno le colline delle Langhe, passando per Acqui Terme, famosa sin dall'epoca romana per le acque termali e proclamata "Città Europea del Vino" 2024. Dopo una pausa pranzo a Genova, dove la gara fa tappa per la prima volta, il gruppo proseguirà lungo la costa tirrenica, passando per Rapallo, La Spezia, entrando in Toscana a Massa, fino a Viareggio. Acqui Terme, riconosciuta come Patrimonio Mondiale UNESCO, è caratterizzata da acqua termale a 74,5° e unisce arte, cultura, storia e eccellenze gastronomiche. Durante la terza giornata, i concorrenti si dirigeranno verso sud, con una deviazione nell’entroterra fino a Lucca, proseguendo poi attraverso Pontedera, Rosignano Marittimo, Bibbona e Castagneto Carducci, con una pausa pranzo a Castiglione della Pescaia. Nel pomeriggio si entrerà nel Lazio, passando per Marta, Viterbo e Ronciglione, prima di raggiungere Roma, a via Veneto. Il quarto giorno vedrà gli equipaggi della 1000 Miglia iniziare il ritorno verso nord: dopo aver lasciato Roma, faranno tappa a Orvieto e Solomeo per il pranzo. Il percorso continuerà attraverso Siena e Prato, con i passi della Futa e della Raticosa. La giornata si concluderà a San Lazzaro di Savena, vicino Bologna. Sabato 15 giugno sarà la giornata finale dell'evento, durante la quale i partecipanti si dirigeranno verso la “corte degli Estensi”, la bellissima Ferrara, con la sua inconfondibile architettura che unisce stile rinascimentale e medievale. Si passerà poi a Bovolone e Villafranca e da lì il viaggio continuerà verso il Lago di Garda, attraversando Valtenesi e Salò, anch’esse ricche di storia, per concludersi a Brescia con la tradizionale passerella in Viale Venezia.