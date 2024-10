Tutti i programmi di screening

In occasione dell’Ottobre Rosa il sistema sanitario regionale toscano offre programmi di screening oncologici articolati in percorsi organizzati, ai quali si accede senza ricetta medica. Programmi sviluppati dalla Regione, in collaborazione con l’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO) e garantiti dalle Aziende USL della regione a tutte le persone residenti o con domicilio sanitario in Toscana. L’adesione è volontaria: basta semplicemente Dire di sì (campagna di promozione degli screening). Disponibile lo screening per il tumore della mammella rivolto a donne di età compresa tra i 45 e i 74 anni. La mammografia è un esame semplice che dura pochi minuti, senza l’utilizzo di farmaci.