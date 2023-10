Sofidel spinge sulla sostenibilità. Fornitori classificati eccellenti

"Sofidel spinge sull’acceleratore della sostenibilità: il 98 per cento degli acquisti del gruppo arrivano ormai da fornitori sostenibili classificati come eccellenti secondo gli standard del "TenP Paper": il sistema di prequalifica dei fornitori Sofidel ispirato ai Dieci Principi ("TenP") del Global Compact delle Nazioni Unite esviluppato in collaborazione con Global Compact Network Italia (GCNI), di cui Sofidel è membro "Fondatore Promotore".

Proprio per favorire la diffusione di una cultura imprenditoriale orientata alla sostenibilità, Sofidel è tornata a organizzare, a Lucca, i Sofidel Suppliers Sustainability Award (3SAward): il riconoscimento che l’azienda attribuisce ai fornitori che si distinguono per azioni di sostenibilità ambientale e sociale.

"Per Sofidel, la transizione verso un modello più sostenibile – spiega Andrea Piazzolla dirigente di Sofidel– è perseguibile soprattutto tramite azioni multilaterali e, per questo motivo, supportiamo da anni la nostra filiera nel miglioramento dell’impatto sociale e ambientale. I 3SAward sono un evento importante per favorire questo processo e siamo orgogliosi di aver riportato la quinta edizione a Lucca - città in cui erano stati inaugurati nel 2016 - dopo le tappe a Londra (Regno Unito) nel 2017, a Columbus in Ohio (USA) nel 2018 e la penultima edizione, nel 2021, organizzata in streaming".

L’obiettivo del Gruppo è quello di collaborare con tutta la propria catena di fornitura, anche attraverso l’implementazione di servizi dedicati, per favorire l’adozione di politiche di sostenibilità da parte delle imprese fornitrici e ridurre il rischio di potenziali danni reputazionali ed economici derivanti da scarse performance dei fornitori in materia di sostenibilità. Il ruolo di Sofidel nel coinvolgimento dei fornitori rispetto alle azioni di contrasto ai cambiamenti climatici è riconosciuto anche da CDP con la massima valutazione (rating A).

Il Gruppo Sofidel, con sede a Porcari, è uno dei leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico. Fondato nel 1966, il Gruppo è presente in 13 Paesi – Italia, Spagna, Regno Unito, Irlanda, Francia, Belgio, Germania, Svezia, Polonia, Ungheria, Grecia, Romania e Stati Uniti – con oltre 6.500 dipendenti, un fatturato consolidato netto di 2.801 milioni di euro (2022) e una capacità produttiva di oltre un milione di tonnellate annue (1.440.000 tonnellate nel 2022). "Regina" è il suo brand più noto, presente nella maggior parte dei mercati di riferimento.