Sempre più Conad "Crescita e sviluppo insieme al territorio E orientati al futuro"

Con un giro di affari di 4,75 miliardi di euro, 376 soci imprenditori, 589 punti vendita, e più di 18.000 collaboratori, Conad Nord Ovest offre una proposta multicanale e capillare per rispondere alle esigenze dei propri clienti. L’azienda è partita da Pistoia ed è al vertice da anni in provincia in termini di fatturato. Oggi si estende su Toscana, Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara), Lazio (province di Roma, Viterbo), Liguria, provincia di Mantova, Piemonte, Sardegna e la Valle d’Aosta. Un’autentica soddisfazione ed un rinnovato impegno verso il futuro per l’amministratore delegato, Adamo Ascari, con al centro convenienza, offerta di qualità, servizi sempre più innovativi e formazione. Una realtà che affonda le sue radici a Pistoia ed è da qui che ha spiccato il volo: che visione c’è in questa crescita? "Ci sono tre direttrici: il business, le persone e la sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Siamo parte di un sistema che genera valore economico e sociale, inteso come benessere condiviso nella comunità. Al centro del sistema ci sono i Soci imprenditori proprietari dei pdv che vivono direttamente il territorio in cui lavorano. Un tratto distintivo, fin da quando a Pistoia negli anni Sessanta, un piccolo gruppo di imprenditori dette vita alla cooperativa Cep. Da...