Sagra delle Sagre. Un grande serata per la gioia del palato

Straordinario successo per la ‘Sagra delle sagre’ svoltasi domenica 17 settembre, in piazza Aldo Moro, di fronte al municipio, nell’ambito dei festeggiamenti per il Bicentenario del Comune di Capannori. Oltre tremila persone hanno preso parte all’evento promosso dall’amministrazione Menesini per valorizzare il cibo della tradizione capannorese e quindi i più tradizionali piatti tipici del territorio, che sono stati preparati dalle sagre capannoresi, tutte coinvolte nell’iniziativa e che, grazie alla collaborazione dell’Associazione Italiana Celiachia (Aic) Toscana, ha proposto anche piatti per celiaci preparati da Cirfood.

“La ‘Sagra delle sagre’ ha riscosso un successo che è andato al di là di ogni più rosea aspettativa e questo mi rende davvero molto soddisfatto - dichiara il sindaco Luca Menesini - E’ stata una vera emozione vedere così tante persone in piazza partecipare ad un evento conviviale reso possibile grazie a tutte le sagre del territorio. Un grande a tutti i volontari e le volontarie delle sagre, per la passione e labravura con cui si impegnano per la nostra comunità”.

Alla sagra delle sagre hanno partecipato: Sagra del Tagliarino di Paganico; Festa dell’Arca di Noè di Camigliano; Sagra del Tordello Casalingo di Segromigno in Monte, Sagra Paesana di San Jacopo di Lammari; Sagra del Fungo Porcino con Polenta di Massa Macinaia; Sagra dell’Oliva Dolce di Matraia; Sagra della Zuppa alla Frantoiana di Segromigno in Piano, Sagra Paesana di Lunata; Sagra de ‘La Corte’ di Marlia e Cirfood.

Oltre alla sagra sono stati molti gli altri eventi ralizzati per il Bicentennario. Come la nuova e originale manifestazione ‘Concerti all’alba ed al tramonto’ promossa dall’amministrazione comunale, in occasione del Bicentenario del Comune.

Quattro concerti gratuiti di vario genere musicale, due all’alba e due al tramonto, si sono svolti a luglio sulle colline capannoresi.

Ecco i concerti che hanno avuto luogo: ‘Serenata Latina’- Quartetto Lunae, archi: Lidia Parra (violino), Nancy Parra (violino), Martina Calvano, (viola), Nicolò Zappavigna (violoncello), in collaborazione con Associazione Musicale Lucchese, concerto al tramonto alla chiesa di Tofori. ‘The Spiritual Way’- Dimitri Grechi, sax tenore, in collaborazione con Associazione Polyphonia, concerto all’alba alla chiesa diTofori. ‘Swing Winds’- Fat Fingers Sax Quartet: Moraldo Marcheschi (sax soprano, clarinetto), Renzo Cristiano Telloli (sax alto), Alessandro Rizzardi (sax tenore), Rossano Emili (baritono, clarinetto basso), in collaborazione con associazione Polyphonia, concerto al tramonto a villa Gambaro, Petrognano. ‘Poichè l’alba si accende’- Simone Soldati, pianoforte, in collaborazione con Associazione Musicale Lucchese, concerto all’alba, a villa Gambaro, Petrognano.

Tutti gli espettacoli sono atati a ingresso gratuito.