Sadas, mai stata così forte. Con Ita arriva il salto di qualità

Sadas, azienda leader nel settore dell’automazione industriale, non è mai stata così forte come lo è adesso: l’azienda, a seguito della recente acquisizione da parte della Holding Italia Technology Alliance, può contare su una struttura organizzativa solida e rinnovata, come conferma Flavio Batti, general manager di Sadas.

"Sadas è una realtà consolidata nel panorama dei sistemi di automazione industriale, avendo sviluppato competenze specifiche per l’integrazione di hardware e software, con tecnici specializzati e formati per lavorare con i principali fornitori di componenti come Siemens, ABB, Rockwell Automation, B&R, Mitsubishi ecc. Nello specifico settore Pulp & Paper, vivendo la realtà del distretto lucchese e collaborando sia con i fornitori di impiantimacchinari che con i produttori stessi, abbiamo sviluppato una profonda conoscenza dei processi, dei prodotti finali e delle specifiche esigenze produttive che spaziano dal controllo qualità, al controllo integrato della produzione, al risparmio energetico, alla raccolta dati di produzione".

Il post vendita è per voi quindi fondamentale: ci spiega meglio questa fase?

"Sadas mira ad offrire un customer service eccellente per mezzo di un team di supporto 247 composto da esperti di settore, pronti a garantire una reattività immediata sia nella risoluzione di qualsiasi problema o emergenza, sia nell’offerta di programmi di manutenzione periodica e aggiornamenti software e hardware. Tutto questo è possibile grazie a continui investimenti nella formazione dei tecnici specializzati e negli sviluppatori software".

Qual è il vostro rapporto con il mondo cartario che in questi giorni vede partire l’edizione 2023 del Miac?

"Siamo molto affezionati al Miac, per noi questa è una fiera di riferimento e siamo presenti da sempre. Ogni edizione rappresenta un’opportunità unica per interagire direttamente con i nostri clienti, comprendere le loro esigenze attuali e future. Negli anni abbiamo visto crescere la qualità dei visitatori e un costante allargamento della platea, prima prevalentemente italiana anche ad importanti clienti esteri".

L’azienda è stata acquisita da Italia Technology Alliance: che cosa può arrivare in termini di competitività?

"Sadas, che già vantava una posizione di leadership tecnologica nel settore dell’automazione industriale, grazie all’ingresso in Ita può contare sul supporto di un team dedicato per migliorare i vari ambiti aziendali, lasciando la piena operatività sui prodotti e sui servizi ad una organizzazione interna composta da persone di primo livello. Ci permetterà di ampliare l’offerta di servizi che saremo in grado di offrire ai nostri clienti, garantendo una struttura ancora più forte ed efficiente".

Quale sarà il vostro prossimo passo per garantire il rafforzamento e la crescita aziendale?

"Questo importante salto culturale, sommato ad una puntuale gestione aziendale, permette di liberare risorse umane e finanziare da investire nell’ulteriore rafforzamento del team, a tutti i livelli. La tradizione di serietà e competenza di Sadas, che è stata la chiave del successo, viene rilanciata con maggiore spinta verso le nuove tecnologie, l’integrazione software e la capacità di poter mettere insieme conoscenze provenienti da esperienze diverse che l’appartenenza al gruppo Ita Holding permette".