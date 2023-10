Quarant’anni alla ribalta. Gruppo Storico festeggia con una tournée mondiale

Una storia lunga, fatta di successi e soddisfazioni. Una realtà locale ben affermata, che ha compiuto il traguardo dei quarant’anni. La festa di popolo è andata in scena il 19 agosto in piazza Medicea.

E’ dall’ormai lontano 1983 infatti che il famoso ensemble folkloristico si esibisce nelle località più suggestive italiane ed estere. L’occasione dei festeggiamenti è stata utile come appuntamento comune specie per tutti coloro che a Fivizzano non risiedono più e che non hanno voluto mancare a un incontro così significativo. Il revival ha riservato momenti carichi di commozione, come quando è stata consegnata una targa alla signora Ilaria Brunetti in memoria del marito Achille Marini, primo presidente del sodalizio, o quando in ricordo dei tanti che non ci sono più è stata liberata in cielo una miriade di palloncini. Poi i balli delle dame nei caratteristici abiti rinascimentali e l’esibizione dal vivo di Maria Elena Mazzini nella versione “Virgine Bella”, tratta dal “Canzoniere” del Petrarca, col sottofondo musicale del duo Giorgio Mazzoni e Giuseppe Domenichelli. La cena in piazza ha visto l’alternarsi delle performance del Gruppo Storico di Fivizzano con i colleghi di Sassari e Fornovo. La festa per i 40 anni si è chiusa all’insegna di fuochi pirotecnici. Sono oltre 35 le nazioni in cui il sodalizio fivizzanese s’è finora esibito: Australia, Stati Uniti d’America, Venezuela, Argentina, Messico, Cile, Sud Africa, Russia, Ucraina, Cina, Thailandia, Emirati Arabi, Kuwait. Oltre alla stragrande maggioranza delle Nazioni del Vecchio Continente. Vi sono state poi particolari occasioni che hanno comportato la partecipazione del sodalizio, come per l’accensione dell’albero di Natale a Betlemme, le partite di calcio Olimpique Lyonnais -Juventus, Montpellier-Paris Saint Germain, Genova-Napoli. Inoltre ,la famosa gara di trotto del Gran Prix d’Amerique a Parigi. Fra gli eventi più recenti è da ricordare la diretta dall’Arena di Rimes, trasmetta dalla tv francese TF1, vista da oltre 4 milioni di spettatori. Di recente sono stati oltre 1900 gli spettacoli di questa compagine che porta il nome di Fivizzano e della Lunigiana nel mondo. In ottobre l’appuntamento sarà nell’Isola di Cipro e poi in Francia. Il mese successivo il volo dall’altra parte dell’Oceano, in Brasile. E sarà la terza volta. "Avere festeggiato i 40 anni di storia è motivo di orgoglio. Nel panorama italiano siamo fra i gruppi storici più longevi – dice il vicepresidente Riccardo Fazzini – Oggi il gruppo storico ha un centinaio di figuranti e, se teniamo conto del bacino di persone da cui possiamo attingere nel comprensorio rispetto alle grandi città, dobbiamo essere ancora più felici dei numeri raggiunti. Durante l’anno, grazie ai corsi gratuiti gestiti dai responsabili dei vari settori, offriamo ai giovanissimi l’opportunità di proseguire la tradizione".

Roberto Oligeri