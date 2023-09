Menesini e il compleanno “Una città moderna e una grande comunità“

Un evento storico. Senza dubbio. Abbiamo chiesto al sindaco di Capannori, Luca Menesini, cosa rappresenta questo Bicentenario?

“Il Bicentenario è la ricorrenza dei 200 anni dalla nascita del Comune di Capannori, 1823-2023. Si tratta per l’amministrazione comunale di una grande occasione per promuovere e condividere la storia, le tradizioni e i valori della comunità di Capannori che, pur adeguandosi ai tempi, ha saputo mantenere vivi e forti i suoi principi, diventando un modello di solidarietà, di pluralismo e di inclusività. Con lo spostamento della sede comunale da Lucca a Capannori avvenuto nel 1978, l’identità capannorese ha cominciato un processo di cambiamento ancora più significativo, sia dal punto di vista amministrativo e dei servizi, sia da quello culturale. Ed è da questa spinta che, negli ultimi anni, abbiamo lavorato per ottenere il titolo di città proponendo Capannori come modello di città diffusa, titolo ottenuto nel 2017 con decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il nostro impegno politico e amministrativo è stato guidato dal realizzare una città moderna formata da 40 centri e una sola grande comunità“.

Con quali risultati?

“Oggi questo sentimento è diffuso, è patrimonio condiviso fra le persone grazie a una politica ambientale che coinvolge tutti, alla realizzazione di parchi verdi, piazze e centri di aggregazione nei vari paesi, e alla realizzazione di grandi eventi gratuiti per il benessere e il divertimento di tutte le fasce di età“.

Quale messaggio lancia?

“Il messaggio è valorizzare le caratteristiche della comunità di Capannori, dove libertà, uguaglianza e sostenibilità trovano dimora nelle azioni delle persone e creare un sentimento di orgoglio e fierezza per la comunità che siamo e quello che facciamo. Spesso e volentieri diamo per scontato cose che scontate non sono, come ad esempio il fatto che siamo una comunità che insieme promuove i suoi valori, che insieme tutela l’ambiente e che insieme non lascia indietro nessuno. Festeggiare i 200 anni di Capannori significa festeggiare anche la bellezza della sua comunità, con le proprie peculiarità e particolarità“.

Che comunità è quella di Capannori?

“La comunità di Capannori è una comunità solidale, unita, forte. Lo è da sempre, come dimostrano le tantissime associazioni del territorio, e va detto che recentemente lo ha dimostrato a tutta Italia in occasione della pandemia Covid. In un momento di difficoltà, ci siamo tenuti virtualmente per mano e abbiamo collaborato per supportare le famiglie che avevano bisogno; abbiamo collaborato per favorire la ripresa delle attività, ed in particolare quelle legate alla ristorazione e alla cultura, maggiormente colpite; abbiamo collaborato perché le innovazioni sociali e culturali nate durante un periodo di difficoltà diventassero opportunità per tutti anche negli anni a seguire“.