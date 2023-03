Lotta allo spreco di acqua "Perdite ridotte del 35%"

Puntare sul Pnrr per aggredire le perdite. È quello che farà Publiacqua, gestore di 46 Comuni della Toscana centrale e, tra questi, delle città di Firenze, Prato e Pistoia, attraverso il progetto per il bando che prevede l’applicazione degli interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti. Sono 3 i progetti per i quali Publiacqua ha ottenuto finanziamenti dal Pnrr, visto che in precedenza aveva già ottenuto 9 milioni di euro per l’ammodernamento delle infrastrutture acquedottistiche e che a fine dicembre era stato accordato un finanziamento di 6,7 milioni di euro per ridurre l’impatto ambientale del trattamento delle acque reflue attraverso la realizzazione di un impianto di essicamento dei fanghi di depurazione, per un totale di circa 66 milioni di euro. "Il progetto di Publiacqua è risultato 3° classificato a livello nazionale ed è stato ammesso ad un finanziamento di 50 milioni su un importo complessivo del progetto pari a oltre 66,7 milioni di euro – dice il presidente Lorenzo Perra -. Gli interventi proposti quindi avranno un impatto sensibile su una platea importante di cittadini, migliorando il servizio per tutti loro".

Qual è l’area di interventoe quali gli obiettivi che vi prefiggete di raggiungere?

"Gli interventi interesseranno 12 comuni tra i quali Prato, Montemurlo e Vaiano dove si concentrano 240mila utenze e 835mila abitanti. L’obiettivo è andare ad aggredire questi sistemi acquedottistici dove si concentrano l’80% delle perdite dell’intero territorio di Publiacqua per una dispersione complessiva di 50 milioni di mc all’anno. In questo modo si prevede di arrivare nel 2025 a recuperare oltre 20 milioni di mc all’anno con una riduzione di perdite di circa il 35%".

Quali sono le misure contenute nel vostro progetto?

"Il progetto prevede di incrementare il livello di digitalizzazione di una parte della rete gestita da Publiacqua attuando misure di vario tipo come: installazione di smart metering, aggiornamenti Gis, realizzazione di nuovi distretti idrici, monitoraggio delle infrastrutture sia su reti che impianti, sviluppo di software per il monitoraggio delle performance. Il tutto si inserirà ed integrerà all’interno del già evoluto sistema digitale a disposizione dell’azienda. Il progetto proposto prevede inoltre la realizzazione di 180 distretti acquedottistici per un totale di oltre 2.650 km di rete distrettualizzata, di cui 1.800 km entro il 2024".