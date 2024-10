L'importanza di una corretta igiene orale

La salute generale del corpo passa anche attraverso una corretta igiene orale. Una bocca sana non solo favorisce il benessere dei denti e delle gengive, ma contribuisce al mantenimento di una buona salute sistemica, prevenendo complicazioni anche gravi. Con semplici azioni quotidiane e l'adozione di corrette abitudini alimentari e di cura è possibile mantenere il cavo orale in condizioni ottimali. Uno dei primi passi per garantire un'adeguata igiene orale è la pulizia quotidiana dei denti. Lavarsi i denti almeno tre volte al giorno, dopo i pasti principali, è fondamentale per rimuovere i residui di cibo e prevenire l’accumulo di placca batterica, la principale causa di carie e gengiviti. Si raccomanda di spazzolare i denti con movimenti verticali, dall’alto verso il basso, prestando attenzione anche agli spazi interdentali e alla lingua, per eliminare i batteri responsabili dell’alitosi. Nonostante l'importanza dell'igiene orale domestica, essa da sola non basta: le visite periodiche dall'igienista sono essenziali per effettuare un controllo approfondito dello stato di salute del cavo orale. Un controllo professionale almeno una o due volte l'anno permette di individuare eventuali problemi, come carie nascenti o accumuli di tartaro, e di intervenire tempestivamente per evitare conseguenze più gravi. Anche l’alimentazione gioca un ruolo chiave nella prevenzione dei problemi orali. È importante limitare il consumo di cibi zuccherati, che favoriscono la formazione della placca, e preferire alimenti ricchi di calcio e fluoro come latte, pesce e verdure a foglia verde, utili per rafforzare lo smalto dentale. Verdure crude e frutta aiutano inoltre a mantenere la bocca pulita durante la masticazione, svolgendo una funzione detergente naturale. Tra i disturbi più comuni del cavo orale ci sono le carie, causate dagli acidi prodotti dai batteri della placca che, se non trattate, possono portare alla perdita del dente. La placca, se non rimossa, si trasforma in tartaro, una incrostazione che solo il dentista può eliminare. Le gengiviti, ovvero infiammazioni delle gengive, possono invece degenerare in parodontiti con il rischio di compromettere l'osso di sostegno del dente. Per prevenire questi disturbi e mantenere una corretta igiene orale è essenziale utilizzare strumenti adeguati: lo spazzolino deve avere setole di media durezza e una testina piccola per raggiungere tutte le aree della bocca. Infine l’uso quotidiano del filo interdentale è indispensabile per rimuovere i residui di cibo tra i denti mentre il collutorio, se raccomandato dal dentista, può aiutare a completare la pulizia.