Le sfide delle aziende Tessile in buona salute "Ora c’è da spingere su digitale e green"

Qual è lo stato di salute del distretto tessile? "Complessivamente buono. Gli ultimi dati si riferiscono alla chiusura del 2022 e possono dirsi positivi nonostante gli incrementi dei costi di energia, materie prime, trasporti e servizi che, soprattutto in alcune fasi della filiera, hanno ridotto la marginalità. La media dell’anno è stata per il tessile di +8,7%. Negli ultimi mesi del 2022 e l’inizio del 2023 tuttavia si registra qualche segno di rallentamento, anche se in maniera diversa a seconda delle tipologie merceologiche e dei mercati di riferimento. Il tessile di Prato comunque c’è, con competenze e capacità straordinarie". Quali sono le sfide del 2023? "Dividerei in due le considerazioni: le sfide che non dipendono dal mondo delle imprese e quelle che invece attengono alle loro dirette possibilità di manovra. Fra le prime ci sono la guerra, che incide ben al di là degli effetti diretti: il clima di incertezza e di inquietudine non giova alla vivacità dei mercati. Anche le recenti turbolenze della finanza internazionale non vanno certo ad alimentare la fiducia dei consumatori, oltre a creare preoccupazione per un ambito cruciale come quello del credito. Poi ci sono i temi di livello europeo, nazionale e locale: dal cuneo fiscale al mercato...