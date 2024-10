La XXII Sessione Programmatica

‘Diritto universale alla salute globale: le proposte dei consumatori al G7 Salute’ è stato il tema della XXII Sessione Programmatica del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti–Regioni andato in scena ad Ancona il 17-18 ottobre. Nasce per favorire un momento di raccordo e coordinamento tra politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti. «La salute globale è un tema di crescente rilevanza nell'attuale panorama mondiale e rappresenta una questione complessa che coinvolge non solo le politiche sanitarie, ma anche questioni ambientali, sociali ed economiche - ha dichiarato Andrea Maria Antonini, assessore regionale con delega alla Tutela dei Consumatori».