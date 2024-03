La solidarietà fa buon sangue. Funziona il progetto con i ragazzi delle scuole

Un piccolo gesto che può salvare una vita. Donare sangue è fondamentale. Sono stati seicento gli studenti degli istituti Isis Carducci Volta Pacinotti e Isis Einaudi Ceccherelli di Piombino hanno aderito al progetto ’Di che colore è il tuo sangue’ per la sensibilizzazione ai temi della solidarietà e della donazione del sangue organizzato in Val di Cornia dalla Educazione e Promozione della Salute Zona Valli Etrusche con la collaborazione delle associazioni Avis Comunale Piombino, Fratres e Ail Livorno.

"Ad essere coinvolti – spiega Luigi Franchini, direttore dell’Educazione e Promozione della Salute - Area Sud – sono i ragazzi più grandi delle classi quarte e quinte delle superiori che essendo maggiorenni o prossimi a diventarlo possono accogliere con maggior facilità l’invito alla donazione del sangue. Nello specifico per le quarte è programmato un primo incontro in classe con i volontari delle associazioni che offrono informazioni relative alla donazione. Anche quest’anno tre classi dell’Isis Carducci Volta Pacinotti hanno svolto con i volontari Avis un percorso denominato ’Dire Fare Donare’ in cui gli studenti si sono attivati per creare degli elaborati originali relativi alla promozione della donazione e ai temi della solidarietà da presentare a tutti gli studenti dell’istituto con la modalità della educazione fra pari (peer education). Il percorso si concluderà il 28 aprile al Centro Giovani di Piombino con una festa in cui saranno presentati tutti gli elaborati".

"Per le quinte – continua Franchini – il percorso è leggermente diverso e gli studenti, assieme agli insegnanti, faranno incontri guidati dai volontari delle associazioni in ospedale e a piccoli gruppi visiteranno il centro trasfusionale dove saranno accolti dal personale medico e infermieristico per tutte le informazioni necessarie.

Durante questi incontri 15 studenti hanno espresso la volontà di iscriversi all’Associazione e 5 di loro hanno già effettuato una donazione.

L’Avis Piombino ha come presidente Alessio Demi, vicepresidente Enzo Gilardetti, hanno collaborato anche Anna Maria Franci, Cinzia Cioncoloni e la volontaria Irene di Natale che coordina gli incontri con gli studenti.

Luca Filippi