La salute si costruisce a tavola

La salute di ciascuno di noi è profondamente legata alle abitudini alimentari quotidiane. Ciò che mangiamo ha un impatto diretto sulla nostra predisposizione a sviluppare o prevenire determinate patologie e una dieta equilibrata non solo aiuta a mantenere il benessere generale, ma può anche prevenire malattie croniche come obesità, ipertensione, diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari. Al contrario, un’alimentazione ricca di cibi trasformati e povera di nutrienti aumenta il rischio di queste patologie. Ma non basta, perché anche la salute mentale può essere influenzata dal tipo di alimenti che assumiamo: una dieta ricca di frutta, verdura e cereali integrali favorisce uno stato d’animo positivo e riduce lo stress, mentre un’alimentazione squilibrata può contribuire a disturbi come ansia e depressione. L’impatto dell’alimentazione si estende anche al sistema immunitario. Il cibo che consumiamo fornisce i nutrienti essenziali, come vitamine, minerali e antiossidanti, necessari per mantenere efficiente il nostro sistema di difesa. Certi alimenti ricchi di antiossidanti, come frutta e verdura, aiutano a combattere l’infiammazione.