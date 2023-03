La forza della tradizione Cap punta in alto e assume

Una Cooperativa di 78 anni, ma che si sente forte e vitale come una start up. È questo lo spirito con cui Cap Società Cooperativa si è recentemente ripresentata alla città di Prato dopo quasi un anno e mezzo di silenzio a seguito del cambio epocale che l’ha vista protagonista da quando, il 1 novembre 2021, il servizio di trasporto pubblico è passato al gestore unico Autolinee Toscane. La Cooperativa pratese ha sì perso il suo core business che da oltre 75 anni eserciva a servizio della città, ma, dopo un periodo di assestamento, ha saputo ritrovare le energie per ripartire, grazie soprattutto alla fiducia che circa 150 soci hanno dimostrato, scegliendo di rimanere all’interno di Cap anche se, nella maggioranza dei casi, sono diventati dipendenti del nuovo gestore.

La Cap oggi conta oltre 120 dipendenti distribuiti nei suoi 4 settori di attività: turismo, manutenzione bus, trasporti ed immobiliare. "Tutte le nostre attività sono in forte sviluppo – spiega il presidente Federico Toscano – e siamo molto contenti sia del lavoro che stanno producendo sia del gruppo di persone che tutti i giorni vengono in azienda e danno il loro contributo. In questo anno e mezzo abbiamo avuto la possibilità di assumere oltre 30 nuove figure, di cui 10 soci che lavoravano in AT e non vogliamo smettere di crescere".

Il turismo ha ritrovato slancio dopo le difficoltà legate alla pandemia e sia Capviaggi, con le sue due agenzie fisiche, l’ecommerce ed un nuovo punto vendita prossimo all’inaugurazione, sia l’Hotel Raffaello, struttura 4 stelle di Firenze, stanno lavorando ormai a ritmi che sfiorano gli standard pre Covid. La manutenzione grandi flotte bus è il settore dove lavorano più persone e, grazie agli accordi con Autolinee Toscane, ad oggi gestisce un parco mezzi di circa 800 unità e le prospettive sono favorevoli per crescere ancora.

I mezzi in dotazione sono 46 di cui 13 scuolabus e 33 Gran turismo. Ad aprile sarà aperta una nuova agenzia Capviaggi in viale Guidoni a Firenze ed è in fase organizzativa un grande convegno nazionale dedicato alla manutenzione dei mezzi in occasione del decimo anniversario di attivazione di questo servizio.

I trasporti, il settore più colpito dopo la gara unica regionale, sta riportando lavoro e personale in cooperativa grazie alle partnership con altri operatori del settore e ad una propensione sempre più marcata verso il mondo delle gare d’appalto, anche per servizi scuolabus. Il settore immobiliare, infine, è prossimo all’avvio dell’ultimo intervento di riqualificazione dell’area Borgo Romito di Prato con la costruzione di ulteriori 30 appartamenti di pregio che si aggiungono alle 120 unità immobiliari già realizzate e vendute.