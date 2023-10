La cultura itinerante. Monica, Alessio e Anna. Libri a bordo della Bianchina

"A quelli che sono rimasti a casa potrete sempre mentire, tanto non amano la verità, non vogliono conoscerla, preferiscono credere che, prima o poi, anch’essi vi raggiungeranno". Così John Fante scrive nel libro ‘Chiedi alla polvere’ e partiamo da qui, perché tutto inizia proprio da un testo, da questo. E da un viaggio, fuori dalle mura domestiche di Massa, dove la strada è la destinazione e i libri sono il pane quotidiano, il carburante per la mente che fa il pieno ad ogni verso mentre ci si muove su una Bianchina del ’64 a carburatore, cuore pulsante di ogni chilometro. Questa storia si mischia tra passato, inchiostro e un sogno, quello del 43enne Alessio Biagi, della moglie Monica e della piccola Anna di 6 anni, la famiglia che sull’Autobianchi macina chilometri portando con loro libri e passione. Alessio è uno scrittore, è al nono romanzo e il suo sogno "è sempre stato quello di diventare una penna come il personaggio di Arturo Bandini, l’alter ego di John Fante - continua -. Ho pubblicato romanzi dopo aver letto ogni parola di Fante, Monica mi ha conosciuto grazie a quelli stessi libri e proprio grazie a quelle letture è iniziata la nostra lunga storia d’amore che ha portato alla nascita di Anna. Insomma devo tutto a lui, tutto ciò che chiamo felicità nella nostra vita ha una radice un legame con questo scrittore".

Il progetto così prende nome dall’omonimo romanzo dello scrittore italo-americano, ma per fare questo è stata necessaria l’approvazione della famiglia Fante in particolare le parole della figlia di John, Victoria, hanno dato la "benedizione mia e di mio fratello Jim per la tua biblioteca itinerante. Ti auguriamo molto successo. Rimani in contatto e facci sapere come sta andando, invia molte foto".

Così girata la chiave dell’auto rosso ciliegia inizia un viaggio, fisico, letterario e familiare dove anche la piccola Anna ha la sua scatola con i ‘Consigli di Anna Cri’, lei suggerisce letture per bambini. Sono libri usati, autori accantonati, trascurati, romanzi essenziali ammucchiati su qualche scaffale a prendere povere "legati dalla parola d’ordine ‘recupero’ - prosegue lo scrittore-. Vogliamo innanzitutto recuperare quella romantica tradizione del libraio che consiglia i libri da leggere spiegandone le ragioni a un lettore che entra in libreria senza sapere preventivamente quale libro acquistare. Nel 2022 è ulteriormente diminuita la quota di lettori. Tra questi il 44% legge tre libri l’anno e i cosiddetti lettori forti sono soltanto il 16%. Recuperare il tempo in termini di tempo medio giornaliero dedicato alla lettura, l’Italia si colloca al penultimo posto in Europa con soltanto 5 minuti". La famiglia itinerante è unita dall’obiettivo comune di "raccontare a più persone possibili quegli autori e quei romanzi che amo e ho amato visceralmente - conclude Alessio - e che, uno dopo l’altro, hanno costruito una passione smisurata per la scrittura. Voglio parlare dei libri che ho scritto negli ultimi quattordici anni (per Meligrana Editore) e di come un romanzo possa cambiarti la vita".

Patrik Pucciarelli