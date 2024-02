In maglia Azzurra 101 partite. Vinse il bronzo agli Europei di Belgrado

Ben 101 partite con l’Italia con la quale vinse il bronzo agli Europei di Belgrado. Poi ancora Trieste dove nel 1987 chiude la sua carriera di vertice ma l’approdo a Piombino in un palcoscenico comunque di qualità permette a Bertolotti di innamorarsi della nostra terra e di rimanere a vivere qui. E assaporare una seconda vita cestistica comunque gratificante come istruttore di minibasket che non è sfociata in esperienze come coach in una prima squadra. Gianni Bertolotti ha compiuto lunedì 74 anni in quella che è da anni la sua terra: la Val di Cornia. Abita infatti a Venturina. Lui, milanese cresciuto nel vivaio dell’Onestà, la seconda squadra di Milano ma che giovanissimo trovò la sua consacrazione a Bologna: 9 anni, 3 scudetti e una Coppa Italia.