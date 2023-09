Grande successo. Un pomeriggio di vero divertimento per grandi e piccini

Era uno degli eventi clou dei festegiamenti per il Bicentenario ed è stato u n grande successo. Parliamo della ‘Festa dell’Aria e dello Sport’, promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con Aeroclub Lucca e Aeroclub Italia con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che si è svolta in piazza Aldo Moro e nell’area verde dietro il Municipio, con un programma particolarmente ricco in occasione del Bicentenario del Comune.

Migliaia di persone, approfittando dell’ingresso gratuito per tutte le iniziative previste nel programma, hanno partecipato all’iniziativa assistendo al volo delle mongolfiere presenti al raduno aerostatico internazionale ‘Città di Capannori’, e in molti hanno potuto provare l’emozione del volo vincolato.

"Siamo davvero molto soddisfatti della grande partecipazione registrata per questa edizione della ‘Festa dell’Aria e dello Sport’, che in occasione del compleanno dei 200 anni del Comune ha proposto un programma particolarmente ricco di eventi – aveva detto all’indomani dell’evento l’assessore allo sport e al turismo, Lucia Micheli – davvero tante le persone, in particolare famiglie, che durante il fine settimana hanno preso parte all’evento, che oltre a promuovere le attività aerostatiche rappresenta anche un importante volano per la promozione del territorio. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile la manifestazione. I piloti hanno anche fatto visita al Frantoio di Petrognano e ad altri siti di importanza storico culturale del territorio".

Una delle principali protagoniste della manifestazione è stata la mongolfiera special shape ‘Mister Globie’ che ha incantato grandi e piccoli. L’iniziativa di maggiore attrazione è stata sicuramente il Ballon Glow, lo spettacolo serale di mongolfiere illuminate a ritmo di musica più grande d’Italia. Molto apprezzati anche il Festival degli Aquiloni a cura di Cervia Volante, il laboratorio con le bolle di sapone a cura di Fabio Saccomanni, le attività proposte dalle numerose associazioni sportive presenti in piazza con i loro stand e il mercatino degli artigiani e artisti di Pandora.

Tanti ovviamente i bambini e le bambine che si sono inoltre divertiti partecipando alle attività di ‘Pompieropoli’, promosse in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco. Per il Campionato Italiano di Volo a Vela Acrobatico. Si è laureato campione italiano della classe club il Maestro Pietro Filippini, in seconda posizione il bravissimo pilota Iwan Piccioni portatore di disabilità. Terzo Roberto Diciotti. Per la Categoria sport si laurea campione italiano Pietro Bedogna e in seconda posizione il pilota dell’ Aeroclub Volovelistico Toscano Marcello Gelichi.