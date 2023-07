Estate di musica e parole Tra le ’Serate lunigianesi’ e i ’MutaMenti’ del jazz

Sarà un agosto di spettacoli e grandi attese per la costa apuana e la Lunigiana, che ospitano la rassegna ‘Serate Lunigianesi’ ma e aspettano la seconda sessione del festival jazz, MutaMenti, che per la prima volta fa tappa fuori dai confini nazionali. Da agosto al via la campagna social dedicata agli sponsor della 7° edizione del Festival MutaMenti, che ha visto una prima sessione a giugno e si concluderà con la seconda tra settembre e dicembre. Campagna dedicata alla novità del 2023, “MutaMenti Hong Kong”, gemellaggio con la Cina realizzato in collaborazione con la società Jazz world, sostenuto dall’Istituto di cultura italiana a Hong Kong e dall’Ambasciata Italiana. Dal 27 al 29 i musicisti si esibiranno in una versione speciale di MutaMenti nella metropoli cinese.

In attesa di MutaMenti, lo spettacolo continua con ‘Serate Lunigianesi’, frutto della storica collaborazione tra Istituto Valorizzazione Castelli, Associazione Manfredo Giuliani, i Comuni soci Ivc e la Provincia. Ecco gli appuntamenti di agosto. Mercoledì 2 agosto alle 21 nella piazza della Torre nel Comune di Casola serata dedicata al professor Augusto Cesare Ambrosi. Gli interventi: “L’originalità degli studi di Augusto Cesare Ambrosi” di Giuseppe Benelli, “Augusto Cesare Ambrosi: un maestro” di Fabio Baroni, “ Gli scritti di Augusto Cesare Ambrosi consultabili in rete” di Corrado Leoni. Giovedì 3 agosto ore 21, giardino del Palazzo Fantoni Bononi, Fivizzano. Le dottoresse Marina Carbone, Cristiana Farci presentano: “Brutti, sporchi e cattivi. L’arichivio post unitario del Comune di Fivizzano e altre storie (di redenzione) tra memoria e oblio”. Giovedì 10 agosto ore 21 piazza S. Maria, Comune di Bagnone, la dottoressa Monica Armanetti ci porta in “Viaggio attraverso l’amministrazione di Cosimo III tra le carte dell’archivio storico di Bagnone”. Mercoledì 16 agosto ore 21 nella piazza della panchina rossa di Tendola le dottoresse Marina Carbone, Cristiana Farci parleranno di archivi: “Brutti, sporchi e cattivi. L’archivio post unitario del comune di Fosdinovo e altre storie (di redenzione) tra memoria e oblio”. Venerdì 18 agosto ore 21 nella piazza della chiesa di Fornoli, a Villafranca in Lunigiana, “La Chiesaccia di Groppo Fosco tra storia e architettura” con l’architetto Stefano Calabretta e il dottor Riccardo Buonaguidi. Domenica 20 agosto ore 21, al Santuario di Castagnola di Bigliolo di Aulla, lo spettacolo di Stefano Filippi “Carlo Caselli e l’antropologia itinerante”. Mercoledì 23 agosto ore 18, a Pontremoli, nel piazzale dell’Oratorio Mignegno il professor Paolo Lapi parlerà di “Mignegno e il suo oratorio di San Terenziano”. Giovedì 24 agosto ore 21 in piazza di Torsana nel Comune di Comano, si presenta il volume “La luna di Maggio e i pastori nella Valle del Taverone” di Luigino Ferrari con Riccardo Boggi, Luigino Ferrari, Italo Pizzati e Angelo Galloni.

Francesco Scolaro