Come provare a ridurre il rischio di un cancro: i consigli più utili

È possibile apportare modifiche allo stile di vita per ridurre il rischio di cancro al seno. In primis bisogna sottoporsi a controlli regolari, soprattutto se c’è una predisposizione ereditaria. È buona regola esaminare il seno una volta al mese con autopalpazione. Fare esercizio fisico regolarmente, almeno 4 ore a settimana. Il tipo di attività dipende dall'età, dalla costituzione e dagli hobby. Consigliate camminata, bicicletta, corsa, nuoto e mantenere il giusto peso, con una dieta sana. Si consiglia di fornire proteine di qualità, come quelle contenute nei legumi e nella carne bianca (da preferire alla rossa) e nel pesce, nella frutta fresca, in quella secca (non tostata e non salata), nelle verdure di stagione e nei carboidrati a lento assorbimento (come il riso) e nell’olio d'oliva. Ridurre il consumo d’alcol ed evitare il fumo, sia attivo sia passivo. Per chi è mamma, l’allattamento al seno aiuta a prevenire: più a lungo si allatta, maggiore sarà l'effetto protettivo.