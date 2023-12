Anima classica ma anche ribelle: "La mia vita tra lirica e dance metal". E il nuovo album vola su Spotify

La voce d’angelo, che incanta, sapientemente miscelata assime alle sonorità “di ferro“ del rock duro ispirato a Metallica, Iron Maiden e Guns N’Roses. Laura Ginevra Tonarelli di giorno impartisce lezioni di canto lirico, la sera invece entra nel suo "momento catartico" ed è la cantante della band Carved, cui si è unita nel 2019 dopo un’esperienza come corista. "Il nostro genere? Symphonic dance metal, che a tratti è un po’ fantascientifico visto che parliamo di futuri distopici e guerre del passato, contestua lizzando molto i testi – spiega la 32enne massese – I miei genitori sono entrambi pianisti, ho studiato per 10 anni violoncello quando ero una bambina, poi da adolescente mi sono sentita sempre più a mio agio con il canto. Ho studiato all’associazione musicale massese, esperienza formativa che mi ha lasciato un bellissimo ricordo. Prima le lezioni di canto moderno, poi quello lirico e infine mi sono diplomata al conservatorio di La Spezia. Da sempre apprezzo sia i brani lirici che il rock, in particolare il metal. Salire sul palco per cantare con i Carved è il mio momento catartico, in cui mi posso sfogare". Laura Ginevra Tonarelli divide il palco con altri sei artisti. I chitarristi sono entrambi massesi: Alessio Rossano e Lorenzo Nicoli. Al basso c’è un ragazzo di Carrara, Lorenzo Righini, mentre alla batteria il pistoiese Emiliano Burghi. "lo sono la voce assieme a un altro cantante di Massa, Cristian Guzzo: è con lui che scriviamo i testi, che cantiamo in inglese – aggiunge – Abbiamo lanciato l’album “Ares“ e siamo pronti a portarlo in giro per l’Europa nel tour che stiamo preparando. Saremo in Germania, Francia e Belgio ma sarebbe bello anche tornare in Inghilterra, dove siamo stati accolti benissimo. Abbiamo raggiunto risultati molto buoni sulla piattaforma Spotify, così come su Youtube dove si trovano i nostri video ufficiali. Ne abbiamo realizzati due per i singoli, inoltre uno lyrics per un’altra canzone che ha ottenuto oltre 100mila visualizzazione. Con “Wrapped“ e “Spotify for artists“ abbiamo scoperto di aver totalizzato oltre 137mila ascolti e raggiunto quasi 16mila utenti in 87 Paesi per un totale di 4744 ore di musica fruita".

L’album “Ares“ vanta una collaborazione di eccezione, quella del Maestro d’orchestra e compositore massese Alessandro Golfieri che si è cocupato delle parti orchestrali. "Ma stiamo già scrivendo la nuova musica – racconta ancora la 32enne – Ad ogni modo, ogni giorno è scandito dalle note del cuore, quelle classiche che fanno parte di me, melodie... familiari. Alle mie lezioni di canto lirico vengono persone adulte che desiderano perfezionarsi o mettere a fuoco una passione. Poi la sera mi trasformo quando salgo sul palco. Il metal mi fa stare bene e, sembrerà strano, ma lo fa anche la musica lirica con cui sono cresciuta. Ho un’anima angelica e una ribelle". Angeli e demoni, insomma. Con un aneddoto sul nuovo album in promozione: "Lo abbiamo registrato a San Marino nello studio “Domination Studios“, uno dei più importanti per il genere che proponiamo – conclude – Siamo stati la prima band italiana a tornare lì in sala di registrazione dopo la pandemia, c’era l’obbligo di indossare la mascherina e potevamo toglierla solo per cantare. Era troppa la voglia di ripartire". I Carved sono su Facebook e sul sito ufficiale www.staycarved.com.