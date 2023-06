"Progetto in linea con i nostri valori"

"Come associazione sosteniamo il Campionato di giornalismo, promosso da anni dal quotidiano La Nazione, perché è un progetto che interessa molte scuole dell’obbligo della nostra provincia ed è importante per noi, come associazione di tutela degli artigiani e della piccola e media impresa, dare il nostro contributo, per molti motivi: non solo perché ci consente di far conoscere la nostra realtà e la nostra attività ai più piccoli, che un domani saranno, auspicabilmente imprenditori o dipendenti di imprese artigiane, ma al tempo stesso perché ci permette di sostenere un intervento di carattere culturale che coinvolge e invita i i più piccoli a riflettere e lavorare su temi di estrema attualità dai cambiamenti climatici, alla sostenibilità e allo sviluppo di un territorio come il nostro. Crediamo che sia un modo corretto, per un giornale importante come La Nazione, di stare nelle classi e tra i più giovani che, grazie anche al lavoro dei loro insegnanti, ci auguriamo siano anche i lettori consapevoli e critici del domani. Avere gli strumenti per capire come verificare le fonti di informazione, sviluppare i pensiero critico e formarsi una propria opinione è un passo fondamentale per la crescita personale di ogni individuo. Si tratta di un processo che, avviato fin dalla giovinezza, può permettere di orientarsi nelle scelte future, non solo comprendendo meglio i propri interessi e le proprie aspirazioni, ma anche decidendo “da che parte stare”.

Come ogni anno, vedere l’interesse e l’entusiasmo degli studenti e il grande impegno con cui affrontano questa sfida, ci riempie di speranza e ci dà la carica per continuare a portare avanti iniziative che facciano incontrare il mondo del lavoro con quello della scuola, come il nostro progetto “Artigiani del futuro”, che coinvolge gli studenti delle scuole superiori del territorio".