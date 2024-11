"Orientando", il ruolo della Provincia di Lucca nell'evento che mette al centro il futuro

A Lucca, in queste ultime due giornate, si sta svolgendo la manifestazione "Orientando", un punto di riferimento per l'orientamento scolastico e formativo dedicato agli studenti delle scuole medie e superiori insieme alle loro famiglie. L’evento, organizzato dalla conferenza zonale della Piana di Lucca insieme al Comune, alla Provincia e all'Ufficio scolastico territoriale, mira a fornire strumenti per affrontare in modo più tranquillo le scelte educative e professionali. La Provincia di Lucca, nel suo ruolo di casa dei comuni ha risposto presente fin dallo scorso anno alla richiesta della conferenza zonale della Piana di Lucca alla collaborazione per organizzare questa fiera della formazione. Una due giorni che, anche attraverso gli stand di tutte le scuole di ogni ordine e grado compresa l’università di Pisa e il Conservatorio Boccherini, non rappresenta solo un’esposizione di servizi ed attività forniti dalle scuole. Quest’anno l’evento è arricchito da una serie di seminari e workshop che aiuteranno gli studenti a capire i loro desideri, le loro aspirazioni e non solo. E, affinché questa positiva iniziativa possa essere sviluppata in futuro anche dalle altre conferenze zonali, la Provincia sta lavorando per il reperimento di risorse che rendano possibili eventi come questo in forma strutturale e su tutto il territorio provinciale. Importante, poi, il concetto di fare squadra: Provincia, Comuni della Piana, Regione toscana e ufficio scolastico regionale uniti per offrire servizi di orientamento ai ragazzi e alle ragazze del territorio. “Lucca Orientando” ha avuto inizio ieri alle 17 presso la Sala del Capitolo della manifestazione del Real Collegio, con il tema "Quale scuola scegliere?". Genitori e bambini partecipano insieme alla selezione, come parte del progetto regionale "Studiare e formarsi in Toscana: scegli la migliore opzione per te". Il meeting, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, rappresenta la prima di tre tappe focalizzate sulla selezione della scuola superiore o dei corsi di formazione professionale. Nel corso della giornata di oggi, sempre presso la Sala del Capitolo, alle ore 17.30 sarà il momento dell'Università di Pisa, con la presenza della professoressa Laura Elisa Marcucci. Il meeting presenterà una visione generale dei corsi offerti dall'Università di Pisa, offrendo suggerimenti utili per guidare le decisioni sui percorsi universitari. Sempre oggi, dalle 14 alle 19, il "Camper Arti" sarà presente nella piazza di fronte al Real Collegio come parte del progetto "Giovanisì in Tour". Qui studenti e famiglie potranno accedere a informazioni sui servizi per l’impiego, mentre alle 16 due attori coinvolgeranno il pubblico con una performance teatrale sul tema dell’orientamento.