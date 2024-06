Normale e Sant’Anna, Scuole Superiori al top

Sono fra gli atenei top in Italia e al mondo. Secondo i World University Rankings 2024 (curati da The - Times Higher Education e presentati nel 2023 su dati 2022) la Scuola Normale Superiore si è confermata tra le prime 200 università al mondo e nelle posizioni di vertice in Italia. L’Istituzione pisana (classe di Scienze e Classe di Lettere e Filosofia) e a Firenze (classe di Scienze politico-sociali) è passata, in particolare, dalla posizione 183 a livello mondiale alla 168 di questa edizione, con un balzo in avanti di ben 15 posti. In Italia la Normale si conferma al secondo posto, su 56 atenei valutati, dietro all’Università di Bologna e insieme alla Sapienza di Roma, uniche tre italiane nella top 200. In vetta mondiale le università di Oxford, Stanford e Massachusetts Institute of Technology (Mit).

Anche la Scuola Superiore Sant’Anna ha confermato il proprio posizionamento nella classifica del World University Rankings 2024, guadagnando la 13ª posizione tra le giovani università a livello globale, nonostante l’aumentata competitività del panorama complessivo. Tante anche le novità. Tutte le studentesse e gli studenti dell’Università di Pisa, anche se non allievi e allieve di Normale e Sant’Anna hanno la possibilità di seguire i corsi interni delle due scuole pisane, conseguendo specifici crediti formativi. Grazie a due nuovi distinti accordi, si consolida dunque il sistema universitario pisano e diventa più forte la collaborazione fra i tre atenei cittadini per garantire una maggiore reciprocità di servizi nella didattica.