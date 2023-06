"Mobilità agile Più consapevoli"

Una scelta che "ha radici molto lontane". Da quando è partito il campionato di giornalismo, "abbiamo condiviso l’importanza della informazione nei più giovani, intesa nella sua forma diretta che indiretta", spiega la direttrice generale della Belvedere Spa Arianna Merlini. "Un tema diventato molto più sensibile proprio a causa della maggior esposizione della parola sui social che, se male utilizzati, diventano pericolosi".

Come sponsor avete proposto l’importanza del sole.

"Siamo rimasti colpiti da come questi ragazzi, coadiuvati dai loro insegnanti, hanno analizzato gli argomenti in maniera così dettagliata, tutto ciò a sottolineare come gli insegnanti svolgano davvero un compito essenziale per la crescita cognitiva e per la formazione di una coscienza individuale".

L’ambiente, argomento quanto mai attuale.

"I giovani sono fortemente sensibilizzati sui temi e sui problemi ambientali tanto da diventare essi stessi motore di insegnamento anche per gli adulti più “distratti”. Hanno abitudini sempre più eco-friendly sollecitati probabilmente anche dalla coetanea Greta Thunberg. Grazie alla educazione a questi temi fin da piccolissimi è maturata quella coscienza sostenibile che è divenuta parte del loro patrimonio".

E il prossimo anno?

"L’orientamento è puntare sui temi della mobilità. I giovani utilizzano spesso mezzi a basso impatto ambientale come bici o monopattino; a tal proposito a Peccioli ormai da un po’ di tempo, il Comune di concerto con Belvedere Spa ha messo a disposizione dei commercianti dei Biro’ elettrici, stessa cosa per i turisti, ma in car sharing per decongestionare il centro".