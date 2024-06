L’efficacia del metodo: ‘ft_trascendence’

Il progetto ft_trascendence rappresenta il culmine del percorso Common Core di 42 Firenze, sfidando gli studenti a creare una web app completa e all’avanguardia. Questo progetto finale è un vero e proprio tour de force tecnologico, che richiede agli studenti di padroneggiare linguaggi e tecnologie mai affrontati prima, il tutto in soli due mesi.

La sfida principale di ft_trascendence è la creazione di una versione web del classico gioco Pong, comprensiva di front-end e back-end. Gli studenti devono implementare all’interno del gioco, ad esempio, un sistema di chat in tempo reale, permettere il gioco da remoto, integrare tecnologie blockchain e garantire la sicurezza con l’autenticazione a due fattori.

Ciò che rende ft_trascendence veramente straordinario è il fatto che gli studenti affrontano queste sfide utilizzando tecnologie completamente nuove per loro. Questo approccio mette alla prova la loro capacità di apprendere rapidamente e di applicare le conoscenze acquisite in modi innovativi. Il progetto, svolto in gruppo, non solo testa le competenze tecniche, ma anche le soft skills cruciali nel mondo del lavoro: collaborazione, gestione del tempo e problem-solving creativo.

ft_trascendence è la prova tangibile dell’efficacia del metodo 42. Gli studenti dimostrano di poter passare dall’apprendimento all’applicazione pratica in tempi record, una competenza fondamentale in un settore come quello tech.

