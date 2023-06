Il nostro premio per l’ambiente

Sensibilizzare sui temi della transizione ecologica, elaborare e diffondere buone pratiche quotidiane per il rispetto dell’ambiente: sono i temi che abbiamo portato quest’anno all’interno del progetto "Cronisti in classe" e che abbiamo avuto il piacere e la fortuna di ritrovare lavorando con le ragazze e i ragazzi coinvolti nell’iniziativa. Oltre a sostenere il progetto, abbiamo voluto portare nuovamente all’interno di Cronisti in classe il "Premio Iren", riconoscimento dedicato al miglior articolo sviluppato sui temi dell’Agenda Onu 2030 e della transizione ecologica. Ad aggiudicarselo sono stati gli alunni della Isa 11 di Vezzano, a cui vanno i nostri complimenti: con l’originalità e la freschezza degli articoli, soprattutto quello dedicato alle idee-regalo per San Valentino, hanno saputo cogliere al meglio lo spirito del premio e i messaggi che lo contraddistinguono. "Cronisti in classe" si conferma dunque una iniziativa di valore e un’efficace piattaforma di dialogo su temi importanti, con la possibilità di declinarli in maniera accessibile e concreta. Un progetto che si colloca all’interno delle attività di sensibilizzazione sui temi ambientali e della transizione ecologica che svolgiamo quotidianamente, in primis con il nostro settore educational, Eduiren. Lo facciamo attraverso interventi sui territori capillari e diversificati, e che ci hanno portato a collaborare con una molteplicità di approcci e partner: l’obiettivo è raggiungere quante più persone possibile e farlo con strumenti creativi e adatti a tutti: perché solo insieme possiamo costruire un futuro in cui sia bello vivere. Un obiettivo fortemente radicato nel Dna del Gruppo Iren e che trova in questa collaborazione un tassello di rilievo.

Arturo Bertoldi

Responsabile Eduiren