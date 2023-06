Cento posti a tempo indeterminato La fibra ottica avanza, servono addetti

FIRENZE

Escavatoristi, giuntisti, ma anche manovali. Sono figure indispensabili per portare avanti la realizzazione dell’infrastruttura di rete in fibra ottica Ftth, in tutta Italia. Ma sopratutto in Toscana (come al Centro Nord) sono figure che non si trovano, a tal punto che i cantieri rallentano. Per trovare personale Open Fiber, società nata per creare reti di comunicazione elettronica in fibra ottica ad alta velocità su tutto il territorio nazionale, ha dato vita ad un consorzio, Open Fiber Network Solutions, Ofns, dove una quota (il 15%) è di Autostrade per l’Italia. Ieri, a Villa Vogel a Firenze si è svolto un recruiting day del settore delle telecomunicazioni, organizzato da Arti-Agenzia regionale Toscana per l’Impiego insieme appunto a Open Fiber Network Solutions, al quale hanno partecipato candidati provenienti da tutta la regione. In tutto sono 98 i posti vacanti.

Tra i profili ricercati ci sono: escavatoristi, giuntisti, assistenti, addetti alla posa dei cavi interrati e aerei, autisti con patente C e CQC. Le principali sedi di lavoro riguardano attualmente la provincia di Firenze, ovvero Gambassi Terme, Signa e Calenzano. Le assunzioni sono tutte a tempo indeterminato, per stipendi che vanno da 1.200 a 2.200 euro mensili, secondo l’esperienza del candidato e la mansione. Nello specifico, Ofns ricerca 40 profili, di cui 15 escavatoristi, 10 manovali, 10 addetti alla posa cavi da formare e 5 autisti con patente C. La sede di lavoro è Gambassi Terme. La società appaltatrice Site ricerca invece per il cantiere su Calenzano 38 persone, così suddivise: 4 escavatoristi, 8 addetti alle squadre scavi, 8 addetti alla posa di cavi aerei, 8giuntisti, 6 addetti alla posa di cavi interrati, 4 autisti. Infine, altri 26 posti arrivano da Circet, che seleziona 2 escavatoristi, 3 addetti alle squadre scavi, 4 giuntisti,12 addetti alla posa di cavi interrati e sottubazione, 2 autisti con patente C, 3 assistenti.

"Il recruiting day che si è svolto ieri – spiega l’assessora regionale al lavoro Alessandra Nardini – è un esempio concreto di cosa sono oggi i servizi pubblici per l’impiego in Toscana: realtà molto diverse dalla vecchia concezione degli uffici di collocamento e sempre più capaci di mettere in campo azioni proattive per agevolare efficacemente l’incontro tra domanda e offerta di lavoro". "Arti – prosegue l’assessora – è ormai una rete di servizi che vede crescere il proprio ruolo di punto di riferimento sia per chi cerca lavoro sia per le aziende che trovano in essa un interlocutore affidabile". Una parte dei posti sono stati coperti coi colloqui di ieri, ma l’azienda e l’Agenzia regionale toscana per l’impiego invitano comunque gli interessati, anche nei prossimi giorni, a presentarsi con il curriculum al Cpi-Centro per l’impiego più vicino al luogo di residenza. Se in linea con quanto richiesto da Open Fiber Network Solutions, gli operatori Cpi segnaleranno i candidati direttamente all’azienda.

