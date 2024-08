Pisa : "Qualità della vita, verde e quartieri"

"E’ stato un piacere partecipare alla celebrazione dei 165 anni di fondazione de La Nazione", un giornale che affonda le sue radici nell’Ottocento e che da allora, ogni giorno, racconta le cronache delle nostre città, compresa Pisa". Parola del sindaco Michele Conti: "La capacità degli editori del quotidiano, infatti, è stata quella di comprendere che la regione non è solo Firenze e che per raccontarla bene e in profondità fosse necessaria una presenza capillare nei territori. Una scelta lungimirante che permette ancora oggi al giornale di avere forte radicamento. In tutti questi anni, La Nazione ha raccontato le cronache di Pisa e del suo territorio, valorizzando gli aspetti positivi e non voltando mai lo sguardo di fronte alle criticità. Uno sguardo obiettivo che viene premiato ogni giorno dai lettori che la mattina comprano il giornale".

La riflessione sul ruolo dell’informazione, puntuale e costante, sui temi cittadini spinge Conti a ricordare come l’amministrazione comunale sia stata seguita "con attenzione nel nostro sforzo di modernizzare la città, con lavori pubblici che la portassero a essere una città sempre più moderna ed europea e siamo stati correttamente criticati quando era giusto ma anche valorizzati quando ce lo meritavamo: questo è il ruolo che deve sempre svolgere la libera informazione".

Anche perché, osserva il sindaco, "puntiamo ancora a un modello di sviluppo che tenga sullo stesso piano grandi opere, penso ai tanti progetti Pnrr che abbiamo aperto, il lavoro di cura per i quartieri e l’attenzione al decoro urbano con l’obiettivo dichiarato della città da 100mila abitanti, da realizzare insieme ai pisani e con il sostegno, fondamentale, dei mezzi di informazione".

L’altro obiettivo della Giunta è quello di una città sempre più verde: "Per contrastare le emissioni inquinanti lavoriamo alla piantumazione di centinaia di nuovi alberi nei giardini scolastici del territorio urbano, puntando a migliorare la qualità della vita cogliendo tutte le opportunità per far crescere il valore della nostra città: per questo considero un’ottima notizia l’avvio del cantiere per il nuovo terminal dell’aeroporto, che si consolida come la principale porta di accesso della Toscana". Pisa, conclude Conti, "ha storia, tradizione, enormi potenzialità: anche grazie al lavoro fondamentale dell’informazione riusciremo a raggiungere tutti insieme questi obiettivi".

Gabriele Masiero