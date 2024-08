Made in Italy e gusto del bello. Mita Academy coltiva l’eccellenza e forma gli esperti della moda

di Rossella Conte

FIRENZE

Direttrice Antonella Vitiello, Mita Academy l’anno prossimo festeggia 15 anni di attività. Qual è la filosofia alla base dell’istituto?

"Mita è nata con l’obiettivo di trasformare il sogno di lavorare nel mondo della moda in realtà concreta. Promuoviamo le eccellenze del Made in Italy e la diffusione del know how italiano in tutto il mondo con particolare attenzione alle tradizioni del nostro territorio e allo sviluppo sostenibile". Su cosa si basa il modello didattico?

"L’obiettivo è fornire ai giovani opportunità di lavoro qualificato nel settore Made in Italy e creare profili che siano in linea con una domanda continuamente in evoluzione. Mita garantisce un’offerta didattica di tipo tecnico/scientifico basata sull’acquisizione di competenze mediante la metodologia del learning by doing con tassi di placement record. Il 98% dei nostri ragazzi trova lavoro". L’offerta è ampia e variegata e propone percorsi per formare i vari profili che si occuperanno delle varie fasi della produzione.

"Siamo partiti nel 2010 con un solo percorso formativo, oggi ne contiamo 10. Nel prossimo biennio avremo più di 1200 studenti tra le nostre sedi di Scandicci, Prato, Santa Croce ed Empoli".

Quale sarà la novità del calendario formativo del prossimo anno scolastico?

"Nella sede di Prato prenderà il via un nuovo progetto su cui siamo pronti a puntare tanto: Craft-Mi. Si tratta di due corsi in partenza da ottobre 2024, modelleria e prototiperia, destinati a formare figure tecniche specializzate per il settore moda e lusso, attraverso una didattica in laboratorio che si svolgerà all’interno di una realtà aziendale già affermata, Beste: 1800 ore di formazione, suddivise tra formazione teorico-pratica in laboratorio e stage in aziende del settore moda, docenti provenienti direttamente dal mondo del lavoro, macchinari innovativi acquistati grazie alle risorse del Pnrr e scambi internazionali".

A chi sono rivolti i corsi Mita?

"A ragazzi dai 18 ai 35 anni che abbiano acquisito il diploma di scuola superiore. I percorsi partiranno a ottobre e ci si potrà iscrivere tramite il sito online Mita Academy dove saranno reperibili tutte le informazioni di servizio e il calendario completo".

Mita Academy è un istituto che sta cercando di aprirsi sempre di più alla città anche con l’organizzazione di giornate aperte alla collettività.

"Il mese di settembre sarà dedicato agli open day. Sui nostri social e sul nostro sito le informazioni sono in corso di aggiornamento. Intanto, ecco le prime date da segnare in agenda: il 4 e il 9 settembre ci saranno le giornate di orientamento online. L’11 settembre e il 18 settembre i primi due open day e il 26 settembre il workshop di approfondimento".

Dal 1 settembre Mita Academy avrà una sede tutta nuova.

"Sarà la nostra nuova pelle. Un polo integrato che si trova a Scandicci in via Galileo Galilei, un vero e proprio hub formativo all’avanguardia di 3500 mq provvisto di laboratori con dotazioni innovative che permetteranno di sfruttare sempre di più l’intelligenza artificiale".

Insomma una Academy che negli anni è cresciuta e che sta diventando sempre di più un punto di riferimento nel territorio. Qual è la chiave del successo? "Un modello costruito come risposta ai fabbisogni aziendali, che offre una formazione completa, pratica, tecnologica, di avviamento al mondo del lavoro. I nostri maestri artigiani vengono tutti dal mondo del lavoro e quindi hanno competenze specifiche. Cerchiamo di fare del nostro meglio in un periodo in cui il nostro sistema moda deve assolutamente scommettere sull’alta formazione per rimanere competitivo sul mercato internazionale".

Per i 165 anni del nostro giornale, Mita ha prodotto un esclusivo portacarte in vera pelle a concia vegetale.

"Il borsello, disegnato e prodotto dai 60 studenti dei corsi, è un prodotto al 100% made in Florence creato nei nostri laboratori. Per realizzarlo sono state impiegate quasi 10mila ore di lavoro e gli studenti, guidati dai nostri maestri artigiani, hanno dato vita a una vera e propria filiera di produzione. C’è chi si è occupato della selezione del materiale, tutta pelle di recupero proveniente dai grandi brand che collaborano noi, chi del taglio, chi della marcatura e chi del montaggio. Un vero e proprio lavoro di squadra nella filosofia che contraddistingue Mita Academy".