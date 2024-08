Istituzioni e società civile. Un caloroso abbraccio che attraversa tre secoli

Numerosi gli ospiti e i personaggi intervenuti per salutare il nostro quotidiano, un pezzo di cultura viva e di storia del giornalismo italiano. Tanti gli esponenti ed ospiti provenienti dalle aree di diffusione de La Nazione, la Toscana, l’Umbria e la provicia delle Spezia. Tra i presenti al brindisi di Forte Belvedere i consiglieri regionali toscani di maggioranza e opposizione: Fausto Merlotti, Marco Stella, Alessandro Capecchi, Diego Petrucci, Francesco Gazzetti e la capo gabinetto della Regione Toscana, Cristina Manetti. All’evento organizzato dal nostro giornale erano presenti il vice comandante dell’Istituto geografico militare, generale Giuseppe Poccia, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Generale Bruno Salsano, e il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, colonnello Luigi De Simone, con il dirigente della Polizia di Stato, Aurelio Metelli.

E ancora, il direttore del Pronto Soccorso di Careggi, Stefano Grifoni, con il collega Pierluigi Stefàno che dirige invece il reparto di Cardiochirurgia dell’ospedale universitario fiorentino, nonché il responsabile della Breast Unit di Careggi, Icro Meattini, il direttore della Radioterapia oncologica di Careggi Lorenzo Livi, il neurochirurgo Guido Pecchioli e il direttore del dipartimento Materno infantile Asl Tc Alberto Mattei. All’evento è intervenuto anche il direttore degli Uffizi, Simone Verde. Tra le categorie, il presidente regionale di Confcommercio Toscana, Aldo Cursano, e il presidente provinciale di Cna, Giacomo Cioni, il direttore di Confindustria Toscana, Leonardo Bandinelli, e il nuovo presidente della Camera di Commercio, Massimo Manetti con il segretario generale Giuseppe Salvini. Alla serata erano presenti anche i consiglieri comunali di Firenze, Cecilia del Re e Francesco Casini, con il presidente del consiglio comunale, Cosimo Guccione. Tanti i sindaci metropolitani: Giampiero Fossi (Signa), Emanuele Caporaso (Lastra a Signa), Roberto Ciappi (San Casciano).

A Forte Belvedere sono intervenuti anche il presidente della fondazione Rosselli, Valdo Spini, e il dirigente dell’Ufficio scolastico della Toscana, Roberto Curtolo. Tanti uomini e donne: il direttore del Museo Novecento, Sergio Risaliti, l’artista Elisabetta Rogai, i professori Cosimo Ceccuti e Sandro Rogari. Tra gli ospiti anche Cristina Acidini, presidente dell’Opera di Santa Croce, la direttrice del Mita, Antonella Vitiello, il direttore del dipartimento infermieristico Usl Centro, Paolo Zoppi, con il Dg, Valerio Mari. E poi gli ex direttori Gabriele Cané e Marcello Mancini, tanti ex colleghi e numerosi lettori, venuti per brindare a La Nazione, ma anche per celebrare tutti i giornalisti, poligrafici e amministrativi che ogni giorno rendono possibile il ‘miracolo’ della stampa del giornale.