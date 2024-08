Dai carburanti sostegno alle mense

FIRENZE

Tante le novità registrate in Beyfin. "L’incorporazione delle società Carbotrade Gas Srl e Aosta Gas Srl – spiega Beatrice Niccolai, ad del Gruppo – con l’incremento dell’occupazione e l’impegno al suo mantenimento è lo step più significativo degli ultimi mesi, accanto all’acquisizione del ramo d’azienda Gpl Combustione Magigas Spa, relativo al settore del Gpl. Inoltre abbiamo avuto l’implementazione di sistemi di calcolo delle emissioni di C02 legate al trasporto, la crescita di Gpl venduto (+34%), l’incremento della vendita delle Bbox (+16,6%). Investire nelle risorse umane per Beyfin è centrale. Per questo nel 2024 abbiamo attivato uno sportello di ascolto rivolto ai nostri dipendenti e sostenuto alcuni importanti progetti di welfare aziendale per i figli dei collaboratori".

Arte contemporanea, donne e solidarietà sono al centro di altri progetti. "Ormai da diversi mesi il colore rosa è diventato familiare accanto al consueto verde del nostro quadrifoglio. Inserire un petalo rosa è una luce accesa sulla questione di genere che stiamo portando avanti con azioni concrete. Siamo partiti con l’operazione trasparenza sul gender gap Pay in Beyfin e siamo soddisfatti di dire che a livello qualitativo i numeri rispecchiano una parità di fatto tra uomini e donne nel nostro gruppo; inoltre da qualche mese Beyfin fornisce gratuitamente alle dipendenti gli assorbenti femminili. Passando all’arte, ricordo il sostegno a realtà straordinarie come la Fondazione Palazzo Strozzi a Firenze e la recente partnership con il Museo Pecci di Prato".

"La complessità della realtà può essere interpretata con la lente dell’arte contemporanea ed è questo uno dei motivi che ci ha portati a credere per il secondo anno consecutivo, in progetti come i laboratori d’arte per i giovani organizzati gratuitamente da Palazzo Strozzi all’ombra delle opere di Anselm Kiefer. Chiudo anticipando un progetto al via da settembre 2024 realizzato in collaborazione con Caritas Firenze: Beyfin con i suoi carburanti sosterrà la consegna dei pasti nelle diverse mense del territorio fiorentino in favore delle persone disagiate. Un progetto solidale di cui siamo particolarmente fieri".